A mostani helyzetben a kistelepülések fejlesztésének nincs más útja, minthogy pályázzanak támogatásokra. Ezekkel a lehetőségekkel igen jól sáfárkodik az 1800 lakosú, országhatár mellett fekvő Álmosd. Tóth Sándor polgármester a Cívishír kérésére sorra vette a nagyobb összegű támogatásokat, miben tudtak előrelépni az elmúlt egy évben.

Ilyen támogatásból valósult meg az idén egy tizenkét férőhelyes minibölcsőde, egy kondipark, a piacuk felújításának pedig már nagyon a végén járnak.

A bölcsődével kapcsolatban azonban – tért ki külön a témára – szkeptikus volt a faluvezető, mert a pályázás időszakában egyszerűen nem bízott abban, hogy egy olyan kis településről, mint Álmosd lesz 12 gyermek a bölcsődében. Aztán kiderült, bizony van erre a szolgáltatásra is igény, sőt a szomszédos falvakból is vannak jelentkezők, hiszen a szülök itt is, ott is dolgoznak. És persze az sem mellékes, hogy a bölcsődében hat embernek is folyamatosan munkát biztosíthatnak.

Köztudott: Álmosd a múzeumok faluja; az ötből kettő megújul. A Kovács múzeum teljes épületfelújítása a befejezéséhez közeledik, a Kölcsey-ház állagmegóvását is szeretnék befejezni ebben az évben. Ez utóbbi magába foglalja a nádtető felújítását, az elektromos hálózat korszerűsítését és a kiállítótermek újrarendezését is.

Természetesen Álmosdon sem maradhat el az utak javítása. A külterületiek közül befejezéshez közeledik az 1604-es csata emlékére készült alkotástól a szomszédos Bagamér felé vezető földút útalappal történő ellátása. A belterületi utak közül jó néhánynak csupán az útalapja készült el, hiányzik az aszfaltréteg. Ezen az évenkénti pályázati lehetőségeket kihasználva igyekszik segíteni az önkormányzat. És ha nem is egész utcák burkolására nyernek támogatást, a legelhasználódottabb szakaszok újraaszfaltozására igen.

Tóth Sándor elmonda azt is, hogy települése lakossága nagyon várja az utak építését, a meglévők folyamatos karbantartását. Szeretnék, ha minden évben legalább egy-két utcában sikerülne lefedni az útalapot. Ennek azonban gátat szab az a tény, hogy Álmosdnak eddig csupán a felét tudták bekapcsolni a szennyvízelvezető-hálózatba, és az útaszfaltozásnak, útjavításnak addig nincs értelme, amíg a falu többi részén el nem végezték a csatornázást. Ez is csak pályázati támogatásból valósulhat meg, ám a szennyvízberuházásra egyelőre nincs pályázati kiírás.