Több mint húsz magyar felvonuló csoporttal és látványos újdonságokkal találkozhat, aki ellátogat az augusztus 20-ai virágkarneváli parádéra. A Főnix Rendezvényszervező Kft. a Haon megkeresésére arról tájékoztatott, hogy az idei ünnepen a külföldi vendégművészek is látványos attrakciókkal készülnek, például a kínaiak, akik egy hatalmas, tekergő sárkányt is magukkal hoznak a nagy hagyományú felvonulásra.

Esti felvonulás ebben az évben sem lesz, a Virágkocsikorzóra és Oldtimer show-ra viszont számíthatnak a karneválozók augusztus 20-án, vasárnap az Északi rendezvénytéren 14 és 20 óra 30 perc között. A Nagyerdei Stadionnál a virágkocsik mellett old timereket, régi autókat, motorokat és kerékpárokat láthatunk.

Augusztus 18. és 20. között a Debreceni Virágkarnevál legzöldebb eseménye, az ingyenesen látogatható BOTANICA Expo várja a növények szerelmeseit, a virág- és kertészeti kiállítás és vásárnak a tavalyiakhoz hasonlóan a Kölcsey Központ körfolyosója ad otthont.

Már regisztrálhatunk a Night Ride-ra

A program népszerűsége miatt a szervezők idén is több ezer kerékpárost várnak a karneváli hét biciklis felvonulására, mely ezúttal is a II. János Pál pápa tértől, a Ködszínház mellől indul majd augusztus 20-án 19 órakor. Az érkezőket karneváli tánccsoportok és triálbemutató várja, a Debrecent átszelő kör megtétele után pedig tüzes kerékpár-show-t mutatnak be. Fontos, hogy idén is csak regisztrációval lehet részt venni a programon, a részletekről a Night Ride közösségi oldalán lehet tájékozódni, regisztrálni pedig ezen a linken lehet.

Szakál Adrienn