Az akcióhoz a Levendula Somogysárd, a Kálnoki Levendulás és Tulipánfarm, a Létai Levendulás is csatlakozott, a balmazújvárosi Vénkerti Levendulás is felajánlók között van, ahogy a Prémium Levendula is Tamásiban, ez utóbbi korlátlan mennyiséget ajánlottak fel a lila virágokból.