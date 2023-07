Téli? Nyári? Négyévszakos? Nemcsak a pénztárcánk, hanem a biztonságunk miatt is fontos, hogy tisztában legyünk a gumiabronccsal kapcsolatos legfontosabb tényekkel. Minderről nemrég Horváth István autószerelőt kérdeztük a Haon stúdiójában.

A szakember először azokat a félreértéseket oszlatta el, melyek a téli és a nyári gumicsere kapcsán merülnek fel. Elmondta, hogy mivel a téli gumiabroncs szerkezete sokkal lágyabb és barázdáltabb a nyárinál, jobban is kopik, ezért, ha nem is balesetveszélyes, de nyáron pénztárcabarátnak semmiképpen sem mondható a használata.

Nyáron az üzemanyag-fogyasztást is nagyon megemeli a túlzott tapadás

– fűzte hozzá. Ősszel viszont, amikor a téligumi ideje jön, baleset-megelőzés szempontjából lényeges a nyárit lecserélni, mivel az nem tapad. Horváth István azt tapasztalja, hogy mivel ezek átlagosan 4-5 szezont is kibírnak, fölösleges a négyévszakos gumi használata. Azt tapasztalja, hogy a legtöbben egyébként sem a két legdrágább márkájú gumit veszik meg, hanem a teszteket és a besorolást figyelik a tapadás és az üzemanyagtakarékosság függvényében.

Horváth István autószerelő

Nagy ára lehet a spórolásnak

Mint minden, az autó karbantartása is drágult az utóbbi időben. A szakember összegzése szerint több mint 30 százalékkal emelkedett az abroncs ára, és ami még ennél is rosszabb hír, hogy a legolcsóbb kategóriájúak is többe kerülnek.

Igaz, hogy munkadíjakban is 50 százalékos a drágulás, Horváth István szerint azonban nem kell feltétlenül vagyonokat hagynunk a szerelőnél nyaralás előtt, mivel a jól karbantartott autó nem igényel különösebb felkészítést a nyári időszakban.

A klímahasználatról elmondta, fölösleges ki- és bekapcsolgatni csak azért, hogy kevesebbet fogyasszon a járművünk, mivel ez a klímakompresszornak kimondottan rosszat tesz. A klímatisztítás a pollenszűrőn lecsapódott pára miatt viszont mindenképpen ajánlott.

Mielőtt bárki hosszabb útra indulna, a féket, a futóművet, a motort mindenképpen mutassa meg a szerelőnek – tanácsolta.

Szó volt arról is, hogy mivel a kötelező tartozékokból a pótkerék, az emelő és a kerékkulcs jobb, ha nálunk van, ezeken kívül viszont használjuk csak a telefonunkat a meghibásodás esetén.

Jobb, ha nem kezdünk laikusként az autószerelésbe, inkább ne nyúljunk semmihez, elég, ha a feltöltött mobilunk nálunk van, amivel szakembert hívhatunk

– ajánlotta végül.