Ahogy mindenki ismeri, Sanci, a Hajdúsámsoni Polgár Egyesület polgárőre közel 20 éve, továbbá az egyesület vezetőségének egyik tagja is. A szervezet elnökével, Balogh Józseffel egy polgárőr bálon ismerkedett meg, ugyanis szabadidejében zenéléssel is foglalkozik. – Megkeresett egy ismerősöm, hogy vállalnék-e fellépést rendezvényen, ahol szintetizátoron kellene zenélnem és énekelnem. Ekkor találkoztam Józsival, az elnökkel, aki megkérdezte, beállnék-e polgárőrnek a csapatukba. Igent mondtam – idézte fel az önkéntes. A következő héten már be is állhatott a szolgálatba, hiszen személyiségével azonnal bizalmat kapott a többi polgárőrtől. – Szeretnék tenni a jó közbiztonságért, annak fenntartásáért. Elsődleges célom segíteni az embereknek, legfőképp a rászorultaknak és az időseknek – mondta.

Balogh József egyesületi elnök és Varga Sándor polgárőr az elektromos kerékpáron

Forrás: Dané Melinda

Szeretik, megbíznak benne

A polgárőr igazolvánnyal is rendelkezik és elektromos kerékpárral rója a város utcáit. Folyamatos szolgálatot lát el, a nap 24 órájában bármikor hívható. – Úgy érzem, szeretnek a hajdúsámsoniak, megbíznak bennem. Persze nem mindig könnyű lelkileg a szolgálat, hiszen találkozunk nehéz élethelyzetekkel. Viszont mindig öröm és megható pillanat, amikor segíteni tudunk valakinek. Az mindent megér – fogalmazott.

Az egyesületnek nagyon jó a kapcsolata a rendőrséggel, összhangban tudnak együtt dolgozni. Munkájuk a rendezvények biztosítása, a forgalom irányítása, ha szükséges, zebraszolgálat, az illegális hulladék kezelése, a kóbor kutyák bejelentése, továbbá az idősek segítése. Sanci minden tevékenységben részt vesz, aki a mindennapokban családapa és nevelőszülő, végzettsége pedig biztonsági őr. – Rendőrségi toborzás alkalmával lehetőségem lett volna járőrtársnak jelentkezni, de én maradok a helyemen, rám Hajdúsámsonban van szükség, ezért vagyok polgárőr – vallja Varga Sándor.

Dandé Melinda