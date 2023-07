A kivitelezésre kétmilllió forint állt a település rendelkezésre, a forrásból a térburkolatot is bővítették – tájékoztatott Szőllősi Roland polgármester. A projekt a Magyar falu program támogatásával valósulhatott meg. – A filagória révén bővült a fedett terület nagysága, így a nyári hőségben, vagy az őszi csapadékosabb időben is hasznos lesz ez a létesítmény. A tervek szerint hasonló fejlesztést végzünk el a helyi Mesevár Óvodánál is – tudatta a település első embere.

