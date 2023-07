Európa piacvezető toronyinfrastruktúra vállalata, a Vantage Towers Magyarország a jövőben Debrecen digitális infrastruktúrájának fejlesztésében is komoly szerepet vállal, mellyel nagyban hozzájárul a város lakóinak kényelméhez és jóllétéhez.

Az együttműködés célja, hogy a vállalat zöldüzemű infokommunikációs tornyokkal, DAS rendszerekkel, valamint elektromosautó-töltőállomásokkal járuljon hozzá a cívisváros infokommunikációs korszerűsítéséhez, az ezekkel kapcsolatos igények leghatékonyabb kielégítéséhez.

– Nagyon nehéz, egyben rendkívüli időket élünk, sok minden változik a világban. Debrecen nyertesként jönne ki ebből a helyzetből, amihez a versenyképesség javítása elengedhetetlen – emelte ki Balázs Ákos, az önkormányzat városüzemeltetési és intézmény-felújítási, valamint környezetvédelmi feladataiért felelős alpolgármestere. Hangsúlyozta, Debrecen különlegessége, hogy mindig is arra a tudásra épített, amelyet az itteniek képviselnek. Mint fogalmazott, Debrecen okos város, okosan használja a helyben meglévő tudást, s zöld város is, hiszen az élet minden területén a zöld szemléletet tartja szem előtt. Utóbbira példaként hozta azt, hogy a városüzemeltetés zöld osztályának munkája teljesen papírmentes, digitálisan történik minden folyamat kezelése; a tömegközlekedésbe új, elektromos meghajtású buszok kerültek, továbbá a városban az elektromos autók ingyenesen parkolhatnak.

Balázs Ákos, az önkormányzat városüzemeltetési és intézmény-felújítási, valamint környezetvédelmi feladataiért felelős alpolgármester

Forrás: Kiss Annamarie

– Napelemparkokat létesítünk például az MVM Zrt-vel együttműködésben, hogy a tömegközlekedésben megjelenő elektromos járműveinket megújuló zöld energiával tudjuk tölteni. A jövőbeni tervünk pedig egy városirányítási központ létrehozása, amely alkalmas lesz egyrészt arra, hogy digitális technológiával valós időben tudjuk a város forgalmát irányítani, ezzel is környezetbarátabbá téve a közlekedést – osztotta meg Balázs Ákos. Emellett a központ alkalmas lesz az intézmények energetikai adatainak monitorozására, az energiafelhasználás optimalizálására is.

Zárásként az alpolgármester hozzátette: az előbbi célok eléréshez elengedhetetlenek a korszerű informatikai hálózatok kialakítása.

Debrecen fejlődésének újabb fokára lépnének

– A Debrecen a jövő városa is, hiszen, ha megnézzük, az elmúlt években mintegy 17 ezer új munkahely jött létre, több mint 11 milliárd eurónyi befektetés érkezett a városba – mutatta be Barcsa Lajos, az önkormányzat gazdálkodásával, a pénzügyi folyamatok kontrolljával kapcsolatos feladatokat koordináló alpolgármestere. Elmondta, a kihívás nem az, hogy hogyan tartsák meg a fiatalokat, hanem hogyan épüljön tovább a város. Az ipar fejlődése az elmúlt években rendkívüli volt: 150 hektárnyi iparterületből az évek alatt 1500 hektárnyi lett. – Mindez magával hoz más fejlesztéseket is, mint például a villamosenergia-fejlesztés vagy a víziközmű-hálózat fejlesztése. A pálya szabad az IT-szektor előtt is – emelte ki.

Barcsa Lajos, az önkormányzat gazdálkodásával, a pénzügyi folyamatok kontrolljával kapcsolatos feladatokat koordináló alpolgármester

Forrás: Kiss Annamarie

Hozzátette, Debrecen a jövőben az elektromobilitás egyik európai központjává válhat, hiszen a járműipar egyik vezető óriáscége, a BMW leginnovatívabb gyára épül a város mellett.

A folytatásban a Vantage Towers szakemberei az 5G, a DAS rendszer és az elektromobilitási tornyok szerepéről tartottak előadást, melyek Debrecen város digitális innovációját és környezettudatos működését támogatják.

Bekecs Sándor