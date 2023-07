A debreceni kerékpáros közlekedésbe is begyűrűzött a büntetőfékezés egy friss példa szerint, olvasónk ugyanis első kézből tapasztalhatta meg hétfőn, milyen az, ha a nyeregben ülve szívózik az emberrel egy másik bringás. Az előzetes „kóstolgatás” ráadásul ebben az esetben fizikai inzultussal zárult, a dologból így rendőrségi ügy lett. Olvasónk – nevezzük Sz.-nek – levélben írta meg a rengeteg kérdést felvető, ám nagyon tanulságos sztoriját, amelyet most mi is ismertetünk.

Sima előzésnek indult…

Sz: hétfő reggel körülbelül 6.25-kor haladt kempingkerékpárjával, amikor a Szabó Kálmán utcai lámpánál utolérte az addig a Homokkerti felüljáró kerékpárútján, Mikepércs felé jóval előtte haladó mountain bike-ost. A beért bringás ekkor lelassult olvasónk előtt, aki erre ki akarta kerülni, de a másik kerékpáros hirtelen eléfordulva erősen befékezett. Sz. így majdnem nekiütközött, és amikor meglepődve megkérdezte társát, mégis mit csinál, azt a választ kapta, hogy ugyan miért ment a sarkában (ez olvasónk szerint nem volt igaz).

…de ezután történt valami váratlan

Sz. ezután a Híd utcán, a Monostorpályi út felé haladt tovább, de az MTB-s körülötte maradt, és káromkodva szitkozódott, majd kétszer is megpróbálta letolni olvasónkat a kerékpárútról az úttest irányába. Erre Sz. valami olyasmit mondott neki, hogy haladjanak inkább nyugodtan, de aztán végképp elszabadultak az indulatok:

a mountain bike-os ezután sem tágított, megragadta olvasónk bal vállát, és maga felé húzta, cibálta. Sz. erre nem esett el, de mivel fizikai atrocitás érte, úgy döntött, kihívja a rendőrséget.

Levélírónk szerint ezután úgy tűnt, kezd megváltozni a másik bringás viselkedése, normálisabban beszélt, együttműködött, és közösen várták a rendőrséget a Monostorpályi út és Vécsei utca sarkán. Húsz perc múlva aztán az MTB-s kézfogással elindult tovább a Monostorpályi úton – ahogy mondta, munkába. A rendőrök csak ezután értek oda, megnézték a fotókat, amiket Sz. készített az illetőről, aztán elindultak körülnézni. Az egész sztori miatt Sz. 1 órát késett a munkahelyéről, a szünetében viszont besétált a rendőrkapitányságra feljelentést tenni.

Levélírónk a történet megosztásával többek között abban bízik, hogy tanulságos lesz annak, aki olvassa, és hogy mással ez nem történik majd meg.