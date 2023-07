A gyerekek játszanak, az anyukák dolgoznak. Aki játszik, az örül, aki dolgozik, az elégedett, mert halad a munkájával. Egymást nem zavarják, az ügyintézés pedig zökkenőmentesen zajlik. Valahogy így lehetne jellemezni Nyíracsád polgármesteri hivatalát, mely július eleje óta jogosult a „Családbarát Munkahely” védjegy viselésére. A minősítést igazoló tanúsítvány a hónap elején érkezett meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárságának Családbarát Magyarország központjából. A minősítés elnyerését, melyet a dolgozók maguk kezdeményeztek, regisztráció, majd helyszíni tájékozódás előzte meg, ahol egy auditor pontozással értékelte azokat a családokat erősítő lehetőségeket, feltételeket, melyeket a hivatal biztosít az ott dolgozók számára.

Mindenki teszi a dolgát

A cím odaítélésének menetéről Nagyné Jobbágy Piroska jegyző beszélt a Haonnak. – Hivatalunkban sok fiatal anyuka dolgozik, akiknek elsősorban a szünidőkben gondot okoz gyermekük elhelyezése.

A hivatal az önkormányzattal karöltve több olyan lehetőséget biztosít számukra, ami jó a gyermekeknek, jó a családoknak, és jó nekünk is.

Már tavaly is, és az idén is a nyári vakáció idejére diákmunkások bevonásával napközit indítottunk a hivatalban dolgozó édesanyák gyermekei számára, játszószobát alakítottak ki, játékokat, valamint kézműves foglalkozáshoz használható eszközöket biztosítunk a gyermekeknek, akiknek jelenléte nem zavarja a napi munkavégzést. Így mindenki nyugodtabb - fogalmazott a jegyző, aki azt is elmondta, hogy

vármegyénkben a nyíracsádi az egyetlen polgármesteri hivatal, mely jogosult a cím viselésére.

Bálegáné Szilágyi Edina lánya, Doroginé Berki Erika két fia jár a nyári napközibe, ahol mindannyian jól érzik magukat, néha még anyára is benézhetnek az irodába. A gyerekek a szülő közelében, mégis gyermektársaságban, felügyelet alatt lehetnek, az anyukák pedig nyugodtabban tudnak dolgozni, ha biztonságban érzik a csemetéket. A címet két évig viselheti a nyíracsádi polgármesteri hivatal, ezt követően újra igazolni kell a feltételek meglétének folyamatosságát.