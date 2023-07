Nagy múltra tekint vissza a tábor, hiszen az intézmény már három évtizede minden nyáron meghirdeti. A helyszín mindennap változó, így a gyerekek szórakozva ismerhetik meg környezetük nevezetességeit, látványosságait. Reggel nyolckor volt a gyülekező, és délután általában négy-öt óra tájban érkeztek vissza a Faluházhoz, így az estét mindenki otthon töltötte. A táborban naponta ebédet is kaptak a gyerekek, természetesen ezt is mindig máshol. Idén az első napon Berekfürdőre ment a kis csapat, ahol egész nap strandolás volt a program. A második nap a Sólyom Vadásztársaság vadászházában madárbemutatóval kezdődött. Nagy Tibor polgármester hívta meg a Földesi Madársuliból Imre Istvánt, aki négy madarat mutatott be: egy arapapagájt, egy macskabaglyot, egy sólymot és egy Harris ölyvet. A gyerekek nagyon sok érdekességet megtudhattak ezekről a madarakról, például, mi a legjellemzőbb tulajdonságuk, milyen kiváló képességekkel rendelkeznek és milyen módon vadásznak. Mindenki megsimogathatta őket, és a vállukra, fejükre is ültette őket a gazdájuk. A legizgalmasabb pillanatokat mégis az ölyv röptetése okozta, hiszen sorfalat állva, a kezekből alagutat formázva közte repült át ügyesen, akárcsak a földön fekvő gyerekek felett.

A sárrétről tudtak meg többet

Ezt követően a csökmői és az újirázi polgármestereknek köszönhetően a községi kisbuszokkal utazott a kis csapat a füzesgyarmati Dámos erdőbe, ahol a füzesgyarmati vadásztársaság fővadásza, Darvas polgármestere, Takács Attila fogadta a táborozókat. Beszélt a Sárrétről, a tájról, a vadállatokról, a vadászatról és a növényekről. Felhívta a figyelmet arra, hogy itt a környékünkön rendkívül gazdag a természet, legyenek rá büszkék a gyerekek és fordítsanak időt a megismerésére. Egy kis időre a darvasi Cserregő Poszáta Óvoda kis ovisai is csatlakoztak a csökmői táborozókhoz. A gyerekek megcsodálhatták egy vadászkutya ügyességét, aki minden vadászati parancsszónak engedelmeskedett és végrehajtotta, amit gazdája akart. Innen a fácánneveldébe vezetett az út, majd egy trófea bemutatóval zárult a nap, ahol a fővadász az agancsokról mesélt. Szerdán busszal ment a csapat Berettyóújfaluba, ahol mozizás és strandolás volt a program. Csütörtökön a Sólyom Vadásztársaság traktorjával jutottak el a csökmői Halastóra, ahol a halőröknek köszönhetően kipróbálhatták az etetőcsónakozást, napközben pedig szabadtéri játékokkal szórakozhattak, bográcsban főtt paprikás krumplit ebédeltek. Meglátogatták az elhalt település, Peterd emlékhelyét, ahol a régi korok maradványai után kutattak az egykori ásatás helyén. Pénteken Szarvas volt a cél, ahol a Körösvölgyi Állatparkban telt a nap nagyrésze, majd ebéd után a szabadstrandon volt móka, kacagás, vízbe ugrálás. A szervezők az utolsó nap végén kérdőíveken kérték ki a gyerekek véleményét. A válaszok szerint jól érezték magukat, élvezték a programokat. Többen is írták, hogy jó lenne, ha hosszabb lenne a barangoló tábor.

B. Kiss Andrea