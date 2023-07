A körösszegapáti önkormányzati konyha dolgozóinak a nyári szünetben sincs idejük a pihenésre. Ebédre továbbra is szükség van, mert a gyerekek, az óvodások és az iskolások továbbra is igényt tartanak az ebédre.

Az önkormányzati konyha dolgozói Nagyné Vajda Ildikó főszakács irányításával naponta 75 gyermek és 80 felnőtt részére készítenek meleg ebédet.

Most, a nyári vakációban a gyerekek ebédjét is kiviszik. A felnőttek többségének a helyi családsegítő dolgozói házhoz szállítják az ételt. A legtöbb felnőtt ebédet a településen szállítják ki, de visznek a községhez tartozó Körmösdpusztára és a szomszédos Körösszakál községbe is.

A finom menü elkészítésén három szakács és három konyhai kisegítő dolgozik. A meleg nyári napokon nem kell őket irigyelni. A nagy forróság ellenére az ételek elkészítése mellett ügyelni kell arra is, hogy az elkészített ebéd időben megérkezzen a családok asztalára.