Hosszú évek bizonytalansága után úgy tűnik, hogy végre rendeződik az egykori Hortobágy Fogadó sorsa. Az ingatlan a korábban jól csengő nevű társaság, a debreceni Aranybika szállodát is üzemeltető, később felszámolt Cívis Hotels Zrt. tulajdonában volt, majd több tulajdonosváltást követően került ahhoz a céghez, amely a koronavírus-járvány kitörését követően eladásra kínálta a szebb napokat látott fogadót.

Pedig, ahogy 2021-ben az akkor névtelenséget kérő tulajdonos elmondta: komoly elképzelésekkel vásárolta meg az ingatlant, amelyből egy 24 szobás apartmanházat szeretett volna kialakítani – konyhával, étteremmel, egyéb szolgáltatásokkal, például szaunával.

Látványterveket készíttetett, majd a kivitelezési tervek is megszülettek, és az építési engedélyt is megkapta a felújításhoz.

A járvány azonban felülírta az elképzeléseit, most viszont a Bihari Területfejlesztési Egyesülettel összefogva megvalósulhat a várva várt felújítás.

Bruttó 170 millió forintot nyertünk a helyi és térségi turizmusfejlesztésre kiírt Széchenyi Terv Plusz program keretében

– mondta Szabó Péter, az egyesület elnöke, aki hozzátette: az uniós támogatás teljes egészében nem fedezi majd a rekonstrukciót, valamennyi saját forrást is hozzá kell tenniük a projekthez.

Forrás: Méliusz Juhász Péter Könyvtár

Ma egy szellemházra hasonlít

A nyolcvanas években, de még a rendszerváltozás után is népszerű Kossuth utcai fogadó régóta nem fogad vendégeket, holott annak idején igen népszerű vendéglátóhely volt. Az idősebb generációk tagjai közül sokan emlékezhetnek arra, hogy egy jó magyaros ételért bizony gyakran előre kellett asztalt foglalni. Igazi csárdahangulat fogadta a vendégeket, amihez persze hozzátartozott a kockás abrosz is.

Az étteremben 60 főt tudtak kiszolgálni egy időben, és tíz szobában (mindegyikhez tartozott fürdőszoba is) 30 vendéget lehetett elszállásolni „mérsékelt áron” – olvasható egy korabeli hirdetésben.

A fogadó udvarán ma is ott áll a kemence, amely felújítás után ismét használható lenne, akárcsak azok a nádfedeles bungalók, amelyek egykor különleges hangulatot kölcsönöztek a terasznak.

A 2500 négyzetméteres telken fekvő 800 négyzetméteres épület ma inkább egy szellemházra hasonlít, évek óta amolyan nyilvános illemhelyként használták, de remélhetőleg ez most már tényleg csak múlt idő.

Szabó Pétertől megtudtuk: egyelőre még nem dőlt el, hogy az épületet lebontják, és a helyén egy teljesen újat húznak fel, vagy a meglévő ingatlant újítják fel.

Hozzátette: a pályázatban azt vállalták, hogy a földszinten egy interaktív, a puszta hagyományait bemutató kiállítást és egy rendezvényteret alakítanak ki, ahol ajándéktárgyakat is árusítanak majd. Az emeleten a tervek szerint ifjúsági szállást hoznak létre, ahol akár nyári táborozásra is fogadnak majd diákcsoportokat.

Forrás: Méliusz Juhász Péter Könyvtár

Sok szép emlék kötődik hozzá

Az egyesület elnöke hangsúlyozta: a munkálatok valószínűleg az év második felében, a jövő év elején kezdődnek, és várhatóan 2024-ben be is fejeződik a felújtás, amely után a környezetbe jól illeszkedő épület várja a településre látogató vendégeket.

A hortobágyiak nosztalgiával a hangjukban idézték fel a fogadó történetének fényesebb időszakát, amikor még a faluba érkező turisták fontos célpontja volt a fogadó.

Rengeteg német vendég jött, szervezett csoportok érkeztek Hortobágyra, és élvezték a többi között a fogadó vendégszeretetét, az igazi magyaros ízeket

– emlékezett vissza a nyolcvanas évekre egy idősebb hölgy, aki megjegyezte, hogy az elhagyatott épületet sokkal jobb sorsra érdemes annál, mint hogy az erre járók nyilvános vécének nézzék.

Ottjártunkkor egy férfi arról mesélt, hogy hortobágyiként a fogadó fontos szerepet töltött be az életében, fiatalságának szép emlékei – sok-sok finom étel és megannyi rendezvény – kötődnek hozzá. Szerinte a faluban nagy szükség lenne egy olyan helyre, ahol a hagyományos magyaros ételeket kínálják a vendégeknek. Mert ugyan ott van nem messze a Nagyhortobágyi csárda, de az ottani árakat nem mindenki tudja megfizetni.

T.T.