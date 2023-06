A nyári szünet kitörésével a cívisvárosi park várva várt gyűjteményi gyarapodásról adhat hírt, ugyanis május 20-án egy fenséges uhu tojót fogadott a svédországi Kolmarden állatkertjéből és vidámparkjából. A Bella névre hallgató kilencéves jövevényt már el is fogadta párjának Elmo, a 2021 októbere óta Debrecenben élő hím, így a park reményei szerint hamarosan sikeres szaporulatnak is lehet örülni – számolt be a debreceni állatkert közlésében.

Bella különlegessége, hogy előző otthonában rendszeresen végeztek vele állatjóléti tréningeket, így például hallgat a nevére, ezt a munkát pedig új gondozói is folytatni fogják a látogatók által megcsodálható módon.

Forrás: Zoo Debrecen

Az Európa és Ázsia nagy részén megtalálható uhu, más néven nagy fülesbagoly (Bubo bubo) a világ egyik legnagyobb termetű bagolyféléje és éjszakai madara. 12 alfaja közül talán a legszebb és leggazdagabb mintájú tollazattal az immár Debrecenben is látható európai uhu (Bubo bubo bubo) rendelkezik. Valódi csúcsragadozó, étrendjének jelentős részét 200 gramm körüli kisemlősök teszik ki, de olykor a magánál kisebb termetű ragadozó madarakat is elejti. Magányosan élő faj, de párja mellett élethosszig kitart, és évről évre ugyanazt a költőhelyet keresi fel. Saját fészket nem épít, tojásait védett sziklakiszögellésre vagy üreg aljába rakja, ritkább esetben pedig más ragadozó madarak fészkét foglalja el.