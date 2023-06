A fiatal művész élete eddigi legjelentősebb felkérését kapta: a V4-ek komolyzenei koncertjén képviselte Magyarországot. A zeneművészeti kar másodéves hallgatójának célja, hogy később egy nagy zenekarban helyezkedjen el, akár Debrecenben, akár a fővárosban vagy külföldön, de nem zárkózik el a tanítástól sem.

Nem mindennapi lehetőséget kapott nemrég a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának másodéves hallgatója. Visztra Bernadett a Visegrádi Együttműködés, a V4-ek komolyzenei koncertjén, Milánóban képviselte hazánkat.

A fiatal klarinétművész élményeinek megosztása mellett a Hajdú Online-nak mesélt arról is, miképp került erre a pályára, s milyen célokat tűzött ki maga elé.

Visztra Bernadett a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának másodéves hallgatója

Forrás: Czinege Melinda

– A zenei tanulmányaim 2008-ban, Egyeken kezdődtek, ahol Török Zsoltnál tanultam furulyán játszani. Két év után kerültem át a tiszafüredi Fekete László Zeneiskolába, ahol már klarinétra váltottam – idézte fel a kezdeteket. Két testvére is járt zeneiskolába, de egyikük sem maradt a zenei pályán, így ő képviseli ezt a vonalat a családban. Édesanyja inkább a zongora és a hegedű felé próbálta terelgetni, ő viszont szaxofonon tanult volna, de erre koránál fogva akkor még nem volt lehetősége. – Miután elkezdtem klarinétozni, már nem is akartam mást. Voltak nehézségek, de mindig sok támogatást és bíztatást kaptam Egyeken énektanáromtól, Prokisch Sándortól, tanáraimtól, családomtól – mondta.

A középiskolát már a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnáziumban végezte Áchim Tibor és Linzenbold Gábor szárnyai alatt, zongorakísérője Richter Edit volt, aki most az Egyetemi tanulmányait is végigkíséri. A középiskolai felvételire Zsarkó Dénes, a tiszafüredi Fekete László Zeneiskola akkori tanára készítette fel. – Több középiskolát is megjelöltem, de miután részt vettem a Kodály nyílt napján, nem volt kérdés, azt jelölöm meg első helyen – jegyezte meg. Itt négy évet tanult, majd maradt még szakmai ötödévre.

Jelenleg a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának másodéves hallgatója Előadó-művészet (klasszikus klarinét) alapképzésen. A képzésükbe beavatva elmondta, lényegében ugyanazokkal az elméleti és gyakorlati tárgyakkal foglalkoznak, mint középiskolában, csak mindezt egy magasabb szinten. Mint fogalmazott, tényleg csak azt tanulják, ami a későbbi karrierjük, életük szempontjából fontos és hasznos lehet.

Sikeres koncert Olaszországban

– A főtárgy tanárom, dr. Szabó János keresett meg, hogy egy magyar klarinétost szeretnének felkérni a Visegrádi Négyek komolyzenei koncertjén, június 7-én, Milánóban. A szervező Roberto Porroni, egy olasz gitárművész volt, aki klarinét, hegedű, zongora és fuvola hangszerekre írt egy darabot, ezt kellett előadnunk, illetve mindannyian vittünk a saját országunkból is egy összeállítást – osztotta meg a milánói szereplésével kapcsolatban. A gálakoncerten Bernadett előadásában Kovács Béla Hommage á Kodály Zoltán; Weiner Leó Peregi Verbunk és Bartók Béla Este a székelyeknél című műveket hallhatta a közönség. Mint fogalmazott, hatalmas megtiszteltetésként érte ez a felkérés, ami egyben kis kihívással is szolgált számára.

Június 6-án indult, zongorakísérője pedig a Csehországból érkező zenésztársa volt, akivel aznap találkozott legelőször és csak akkor volt lehetőségük a másnapi koncertre közösen próbálni. A késő esti koncertidőpont pedig szintén egy új körülménynek számított.

– Mindenki nagyon kedves és segítőkész volt. Úgy teltek el a próbák és a koncert is, mintha ezer éve ismernénk egymást. Jó volt látni, átélni azt, hogy a zene mennyire össze tudja hozni az embereket – osztotta meg élményeit. A siker pedig nem maradt el: a San Maurizio templomba Milánó politikai és társadalmi autoritásai mellett a konzuli képviselők látogattak el, a közönségnek elnyerte tetszését az előadás.

Másnap már utazott vissza Magyarországra, így tartalmas városnézésre nem volt ideje, de megfogadta, amint teheti, visszatér, hogy még jobban felfedezze Milánót, valamint bízik abban, hogy nem ez volt az utolsó koncertje Olaszországban.

Hatalmas motivációt adott ez az út nekem. Láthattam, hogyan készülnek koncert előtt más, velem hasonló korú előadók, hogyan kezelik a stresszt. Ez utóbbi a mi szakmánkban nagyon fontos

– tette hozzá.

Álma, hogy egy nagy zenekar tagja legyen

Bár ez volt eddigi legnagyobb egyéni felkérése, minden hasonló lehetőséget szívesen fogad. Nemrég egy, a Petőfi-emlékévhez kapcsolódó kiállításmegnyitón szerepelt, de hívták már templomba, intézményekbe is koncertezni. Gyerekeknek pedig nagyon szeret játszani.

Aki laikusként hallgatja a zenét, abból teljesen más érzéseket vált ki, s amikor koncert után odajönnek, gratulálnak és mondják, hogy ne hagyjam abba, az mindig megerősít abban, hogy ezt tényleg érdemes csinálni

– fogalmazott. Mint elmondta, ugyanúgy örül a gratulációknak, mint az építő jellegű kritikáknak. Egyik fő kritikusának éppen édesanyját tartja, aki napi szinten hallja próbáit első szárnypróbálgatásai óta, így az ő véleménye nagyon fontos Bernadett számára.

– Mióta hangszeren játszom, s mióta eldöntöttem, hogy ezt szeretném csinálni egész életemben, azóta akarok zenekari zenész lenni egy nagy zenekarban, akár Debrecenben, Budapesten vagy akár külföldön. Ha minden jól megy, jövőre végzek alapképzésen és vagy Budapesten, vagy Debrecenben folytatom a mesterképzést – válaszolta a karrierterveit firtató kérdésünkre. Korábban volt lehetősége egy rövid időre gyerekeket tanítani, mely idő alatt szintén rengeteg pozitív tapasztalatot gyűjtött.

