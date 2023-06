Az indítható óvodai csoportok számának a 2023/2024. nevelési évre vonatkozó meghatározása is a képviselők elé kerül a debreceni közgyűlés június 22-i ülésén. Mint az előterjesztés írja, az önkormányzat fenntartásában jelenleg 33 óvoda működik, 48 feladatellátási helyen, 258 csoportban folyik óvodai nevelési feladat. Az intézményekben az alapító okiratokban meghatározottak szerint a 2023/2024. nevelési évtől összesen 6 ezer 872 óvodai férőhely áll rendelkezésre.

A 2023. február 17-ei óvodai jelentkezési határidőt követő összesítés szerint az iskolába távozó 1517 gyermek helyére 1432 fő jelentkezése érkezett be az összesen 2 ezer 559 üres férőhelyre.

Az előterjesztés kiemeli, hogy egyre több a városban a nem önkormányzati fenntartású intézmény, és ezek népszerűek is. Ilyen óvoda a 2018/19-es nevelési évben még 10 volt, a 2022/23-as nevelési évre számuk 15-re nőtt, ezzel együtt a férőhelyeik száma 1004-ről 1561-re, míg a gyereklétszámuk 906-ról 1124-re változott.

Egyenetlen érdeklődés

Törvény szerint az óvodai csoportok minimum létszáma 13 fő, átlaglétszáma 20 fő, maximális létszáma 25 fő lehet. A 2023/2024. nevelési évi önkormányzati jelentkezési adatokból az látszik, hogy kevesebb gyermek jelentkezése érkezett be, mint ahány iskolába távozó gyermek van, ahogyan történt ez tavaly is. A jelentkezések eloszlása is egyenetlenséget mutat a város különböző óvodáiban.

Így például túljelentkezés volt a Liget Óvoda, Boldogfalva Óvoda, Mesekert Óvoda esetén, míg az előző éviekhez képest kevesebb jelentkező a Pósa Utcai Óvodába, Faragó Utcai Óvodába, Margit Téri Óvodába.

Születésszám alapján az óvodaköteles korúak várható létszáma 2022/23-ban 5 ezer 312, 2025/26-ra pedig 5 ezer 199 lesz. Az önkormányzati óvodák gyermeklétszámai az október 1-jei statisztikai adatok alapján 2019/20-ban 6 ezer 9 volt, majd 2023/24 végére várhatóan 5 ezer 631 lesz.

Kevesebb álláshely

„Az önkormányzati óvodák férőhelyeinek kihasználtsága városunkban az elmúlt években egyenletesnek mondható, mely városi szinten meghaladta a 81-83 százalékot. Jelenleg 258 óvodai csoportban folyik a gyermekek ellátása, a csoportok átlaglétszáma 2022. október 1-jén 21,4 fő volt. A 2023. február 17-ei jelentkezési határidőig benyújtott óvodai jelentkezések adatai, valamint a 2023. áprilisi beiratkozási adatok alapján a 2023/2024. nevelési évben összesen 253 óvodai csoport működtetése indokolt, amely öt intézmény esetében (Faragó Utcai Óvoda, Ifjúság Utcai Óvoda Hétszínvirág Tagintézménye, Kemény Zsigmond Utcai Óvoda, Margit Téri Óvoda, Pósa Utcai Óvoda) egy-egy csoporttal kevesebb indítását foglalja magában” – áll az előterjesztésben.

Mindez kevesebb dolgozó foglakoztatását is jelenti a dokumentum szerint, ezt azonban nyugdíjazás, áthelyezés, illetve betöltetlen álláshelyek megszüntetése révén tényleges létszámcsökkenés nélkül megoldható.

A Debreceni Arany János Óvoda, a Levendula Óvoda, a Sinay Miklós Utcai Óvoda, az Angyalkert Óvoda, és a Táncsics Mihály Utcai Óvoda kapcsán korábban döntöttek álláshelyek megszüntetéséről, most a időközben megüresedő, a feladatellátáshoz már nem szükséges további álláshelyeket is megszüntetik a fentiekhez hasonló módon, illetve egy fő közös megegyezéssel történő távozásával.

HBN