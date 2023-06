Tarr Istvánné Bordán Ilona tősgyökeres tépei lakos június 26-án 100 éves lett. Ebből az alkalomból hétfőn délelőtt köszöntötte őt otthonában Balogh András polgármester.

A Haon munkatársai is köszöntötték az ünnepeltet. Megtudtuk, elsőszülött gyermekként jött a világra Tépén, egy nagyon szegény családban, az évek alatt pedig hét testvére született. Édesanyjának cselédként kellett dolgoznia, hogy gyermekeit eltartsa, így a kicsiket sokáig a nagyszülők nevelték. Ilus néninek, mint a legidősebb testvérnek hamar be kellett kapcsolódnia a kenyérkeresők világába, így az ő sorsa is hamar a cselédség lett, a falu akkori jegyzőjénél szolgált. Itt nagyon megszerették az okos, ügyes kislányt.

Nagyon sokat tanultam, első munkaadómmal még később is tartottam a kapcsolatot, amikor ők elhagyták az országot. Általános iskolai tanulmányaimat a Tépei Általános Iskolában végeztem. A kortársaim is elismerték a szorgalmamat, szerettem tanulni, mert csodás dolognak tartottam, hogy napról napra többet tudok a világról

– fogalmazott Ilus néni.

Szívesen mesélt az életéről Ilus néni az őt köszöntőknek

Forrás: Czinege Melinda

Voltak boldog, de nehéz időszakok is az életében

A családdal nehezen, de átvészelték a második világháború borzalmait, majd Ilus néni a háború után megismerkedett a frontról hazatérő Tarr Istvánnal, akivel 1948-ban házasságot kötöttek. Férjével együtt művelték a nagyon kevéske földjüket, és nagy szeretetben nevelték négy fiukat.

1955-ben építettük ezt a kis házat, a férjem tapasztotta, én pedig hordtam neki a sarat. Az évek elteltek, nagy örömünkre nyolc unokánk és hét dédunokánk született

– idézte fel.

Az elmúlt 100 évre visszatekintve kiemelte, hogy voltak nagyon boldog időszakok az életükben, de sok megpróbáltatással kellett szembenézniük. Nehéz időszak volt számára, amikor hosszú betegség után elvesztett a férjét, és a mai napig özvegyként egyedül maradt. Majd évekkel később élete egyik legnagyobb csapásaként élte meg, hogy elveszítette egyik szeretett fiát is. Mint mondta, a hosszú élet titkát nem tudja, de abban biztos: a munka nemesít.

Ilus néni a nehézségek közepette is mindig az Úrra bízta a dolgait, úgy véli, az Isten mindig megsegítette őt és a családját.

Akkor is hű maradt Istenhez, amikor a történelem nehéz időszakaiban még a templomba járást is tiltották. Élete mottója: „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és Ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Péld 3:5-6).

