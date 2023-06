Egy hét lábadozás után szabadon engedték azt a rétisast, amelyet egy ideig mérgezés miatt kezeltek a hortobágyi madárkórházban. Erről a vasárnapi Tényekben volt szó. Dr. Déri János, a kórház vezetője a hírműsornak elmondta, annyit tudnak az esetről, hogy szarkák és hollók ettek mérgezett tojásokat, ezek a madarak elpusztultak, így jutott el a sashoz a méreg. A megbetegedett madár egy hét lábadozás után került vissza ugyanarra a területre, teljesen egészségesen.

A kórházvezető azt is elmondta, harmadjára kezeltek ugyanonnan érkezett mérgezett sast, egy másik példány ugyanis korábban kétszer is evett szándékosan kihelyezett mérgezett csalétekből. Ez a madár jelenleg is a kórházban gyógyul. A területről azóta kutyák segítségével összegyűjtötték a mérges csalikat. A rendőrség nyomozást indított az ügyben.