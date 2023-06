A neves angol rangsorkészítő Quacquarelli Symonds által vizsgált intézmények között a DE a 671-680. helyet szerezte meg. Ezzel az eredménnyel a Debreceni Egyetem a világ több mint 28 ezer egyeteme közül a legjobb 2,5 százalékban van.

A QS kedden publikált QS World University Rankings 2024 listájára 104 ország 2963 felsőoktatási intézményéből 1500 – közte 82 új belépő – került fel. A DE a 671- 680. helyen szerepel, azaz a vizsgált mezőny első negyedében van, és őrzi második helyét a magyarországi egyetemek között - írja az unideb.hu.

A londoni székhelyű Quacquarelli Symonds szakemberei 2004 óta készítik a felsőoktatási intézmények világrangsorát. A lista összeállításakor az eddigi hat szempont - az oktatók és hallgatók aránya (20 %), a munkaadók véleménye (15 %), az intézményhez köthető tudományos munkák idézési gyakorisága (20 %), az akadémiai szféra megítélése (30 %), a külföldi oktatók és hallgatók aránya (5-5 %) figyelembe vétele mellett vizsgálták az egyetemek foglalkoztatási eredményességét (5%), a nemzetközi kutatóhálózatokban való szerepvállalást, valamint a fenntarthatósági szemlélet intézményi megjelenését (5%) is. A Debreceni Egyetem a korábbi évekhez hasonlóan a külföldi hallgatók arányában volt a legjobb, de kiválóan szerepelt az új indikátorokban is.

A rangsor élén idén is a Debreceni Egyetem tengerentúli partnere, az egyesült államokbeli Massachusetts Institute of Technology (MIT) végzett. Az MIT-t az egyesült királysági University of Cambridge és az University of Oxford követi. Hazánkból tizenegy intézmény került fel a listára, a Debreceni Egyetem mellett a Szegedi Tudományegyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem érte el a legjobb eredményt.