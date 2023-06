Hajdúdorogon ebben az évben számos beruházás kezdődik el, a közbeszerzési eljárásaik folyamatban vannak. Ezek közé tartozik a Nagy Sándor, a Gyepszél és a Dohánybeváltó utca, továbbá kisebb utcákon az utak aszfaltozása, valamint négy szociális bérlakás megépítése. A csapadékvíz-elvezetés megoldása kapcsán is a kivitelező kiválasztásánál tart az önkormányzat. Itt az esővíz elvezetését több olyan kritikus területről oldják meg, ami már régóta gondokat okoz. Ilyen az Óvoda utca, a Telek utca, az Ady Endre utca.

Három határrészben – a gazdákkal történt egyeztetés után – ahol a legindokoltabb, stabilizálják a külterületi mezőgazdasági utakat.

A strandfürdő előtti zöld területen szabadidőparkot alakítanak ki, ebben biciklipálya, tanösvény, főzőhely és mosdó is helyet kap. Ez a fejlesztés része lesz egy átfogóbb területrendezésnek, amiben a sportpálya erre a területre való későbbi átköltöztetése is szerepel.

Két ütemben újul meg a városi piac. Az elsőben a csarnok, a másodikban a környezete lesz a munkaterület. Ezen túlmenően sikeresen pályáztak a városközpont rehabilitációja folytatására, a közparkok felújítására, továbbá onnan sugarasan kiindulva a járdás zöldfelületek szebbé tételére.

A Cívishír megkérdezte Horváth Zoltán polgármestert a városi strandfürdő működtetéséről, annak nyereségességéről is. – Azt gondolom, nem nagy titkot árulok el azzal, hogy a városi strandra több erőforrást fordítunk, mint amennyit hoz, de ez majdhogynem igaz minden egyes strandfürdőre, még a legjobbakra is. A ráépülő szolgáltatások azok, amelyek pozitív szaldót tudnak eredményezni. Azt látnunk kell, hogy van hová fejlődnünk, valamint az is egy adottság, hogy a térségben bármerre indulunk, belebotlunk egy-egy strandfürdőbe. A miénknek jelen pillanatban az az előnye, hogy egy nagyon szép zöld környezetben fekszik, a pihenni vágyóknak ideális lehetőséget nyújt, viszont szándékunkban áll fejleszteni.

CH