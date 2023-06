Virágzik a Future of Debrecen Lepkeoázisa, erről a mozgalom számolt be a Facebookon. Mint írják, beporzó rovaraink kiemelkedő szerepet töltenek be a mezőgazdasági termelésben, ugyanis a termesztett növényeink körülbelül 85 százaléka rovarbeporzású, de ez az arány a virágos növényfajok esetében is hasonlóan 80 százalék feletti. Ezért is nagyon fontos, hogy támogassuk, óvjuk őket.

A Lencztelepen tavasszal alakítottunk ki egy 83 fajból álló vadvirágos foltot, mely hétről hétre más-más virágfajokkal ajándékozza meg az Orosházi utca lakóit. Kihelyeztünk még egy darázsgarázst is, amellyel már bárki találkozhatott a Madár-lakópark sétányukon is, ami poszméheink szaporodását fogja segíteni – olvasható a bejegyzésben.

HBN