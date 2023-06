Az Újra hasznosan nevet viselő jóvátételi felajánlás során a fogvatartottak újrahasznosított papírból készítettek gyümölcskosarakat, papírzsebkendő- és írószertartókat. Ezzel egyrészt a környezetvédelem mellett elköteleződésüket is kifejezték, valamint a felajánlás címzettjeinek kiválasztásával az oktatás bűnmegelőzési hatásaira is igyekeztek felhívni a figyelmet. Kreativitásukkal és munkájukkal hozzájárultak a pedagógusok mindennapi hangulatának javításához, környezetük otthonosabbá tételéhez is