Az eseményen bemutatták a Dorkász kempingben zajlótevékenységet. Széles Diána, Debrecen alpolgármestere elmondta, rendkívül jó kapcsolatot tudtak kialakítani a UNICEF-fel, és mostanra kijelenthető, hogy magas színvonalon tudják működtetni a menekültellátást. Emlékeztetett, hogy a háborús helyzet miatt a város szociális és egészségügyi rendszertét teljesen át kellett alakítani gyakorlatilag egyik napról a másikra. – A Karitatív Testülettel rengeteg munkát és energiát tettünk abba, hogy a menekülteket tudjuk segíteni. Megterhelő volt ez az időszak, mivel a háború kitörését követően nagy mennyiségű menekült érkezett Magyarországra, és minden eddiginél nagyobb humanitárius segélyakciót hajtottunk végre.

Minden egyes hivatalos szerv azon dolgozott, hogy a feladatot megfelelően tudjuk ellátni, és hogy a lakosság ne érezze azt, hogy a többi ellátás csorbát szenved

– jelentette ki.

Az alpolgármester hangsúlyozta, hazánk migrációval kapcsolatos álláspontja szigorú szabályozás mellett voksol, a menekültek ellátása azonban nem összevethető ezzel, a háború elől menekülteket, mint első biztonságot nyújtó ország, kötelességünk ellátni. Széles Diána kiemelte: békére van szükség.

Széles Diána

Forrás: Czinege Melinda

Probléma helyett megoldás

A családi nap lehetőséget ad arra, hogy pillanatra mindenki megálljon, a kempingben élő családok együtt lehessenek, és örüljenek még egy ilyen nehéz helyzetben is – ezt hangsúlyozta Kiss Ábel Lukács, a Dorkász Szolgálat igazgatója. A Dorkász Szolgálat módszertanáról elmondta, hogy az egy erőforrás alapú közösségfejlesztésen alapul, melyet a család- és időgondozástól kezdve a börtön- és menekültmissziós tevékenységig minden területen alkalmaznak.

Ez paradigmaváltást hoz be a segélyszervezetek életébe, hiszen már nem segélyt, hanem esélyt adunk. Pozitív szemlélettel a megoldásra koncentrálunk, nem pedig a problémára.

Így segítünk az itt élő menekült családoknak is, a munka és az iskola kulcsfontosságú szerepet kap. Emellett, felekezetközi alapítványként a hitet, a Biblia által képviselt értékrendet is elhozzuk, áhítatok, istentiszteletek, bibliaórák segítenek abban, hogy ezt is átadjuk. A célunk, hogy megoldást találjunk, és a szegénységet ne fenntartsuk. Hosszútávú változásra törekszünk – szögezte le. Ismertette, hogy jelenleg 39 menekült család él a Vekeri-tó szomszédságában lévő kempingben, ez mintegy 200 menekültet jelent, akiknek az alapellátáson túl pszichoszociális ellátást is biztosítanak. A területen 25 ingatlan volt, ehhez még 15 konténerház érkezett.

Kiss Ábel Lukács

Forrás: Czinege Melinda

Színvonalas ellátás és jogok

A bizalom kiépítése kiemelten fontos mind a családok, mind a partnerszervezetek irányába – erről már Orosz Ibolya Aurélia, a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központjának intézményvezetője beszélt. Ismertetve az elmúlt időszak sikereit elmondta, az elmúlt fél évben 1400 konzultációt tartottak a célcsoporttal, 135 egyéni esetkezelést végeztek el a gyermekek vonatkozásában, valamint 81 konzultációt tartottak a gyermekjogok témáját illetően.

Azoknak a gyerekeknek, akik most itt kint játszanak, ugyanolyan joguk van ahhoz, hogy a családjukkal együtt tudják élni a mindennapjaikat, hogy egészségben, biztonságban tudják magukat és a családjukat

– emelte ki.

Orosz Ibolya Aurélia

Forrás: Czinege Melinda

A Dorkász kempingben élők egészségi állapotát is folyamatosan figyelemmel kísérik a DE KK Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet (Daefi) közreműködésével. A családi napon Kovács Evelin, a Daefi programkoordinátora ismertette, minden olyan vizsgálatot, ami a debreceni gyermekeknek biztosítanak, elhozták a menekült gyermekeknek is. – Elhoztuk a kardiovaszkuláris rizikószűrést, szemészeti és hallásvizsgálatot, EKG-vizsgálatot, emellett tüdőszűrő busz is érkezett a helyszínre. A Dorkász két egészségügyi szakembert vett fel, akik követik a lakosok egészségi állapotát, továbbá fontos, hogy a jövőben orvosi konténerrel bővül a telephely. A Daefi egészségfejlesztési programokat hozott ide, és a testmozgásra építve egyénre szabottan, korcsoportonként szervezett programot a táborban – sorolta.