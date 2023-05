1896. május 4-én az Alföld őshonos fájából nyolcat ültettek el a hajdúszoboszlóiak a városban a millennium tiszteletére. Napjainkban már csak egy kocsányos tölgy áll, a templomkert és az erődfalmaradvány szomszédságában, a városházával szemben.

A 127 éves fát a képviselő-testület védetté nyilvánította, melynek tényét most már Galánfi András Kossuth-díjas művész faragott táblája is jelzi.

Civilek hívták fel a figyelmet, ez alapján határozott úgy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, hogy a ma is gyönyörű millenniumi hírnök fa, miután országos védettségűnek nem nyilvánították, kapjon helyi védettséget.

Nagyon örülünk az ilyen civil kezdeményezéseknek, mert ez azt jelzi, hogy az emberek itt, Szoboszlón is odafigyelnek az értékeinkre, hagyományainkra

– mondta el a tölgyfához készített tábla kihelyezésekor Czeglédi Gyula polgármester. Hajdúszoboszlóiként tudja, hogy ha nem is ilyen idős, de hasonló korú kocsányos tölgyek másutt, így például a Szent István parkban is fellelhetők a városban. Ezeket is célszerű lehet védelemben részesíteni. Ez azt jelenti, hogy ezeket egy eljárás alapján a jegyző nyilvántartásba veszi, és az állapotukat figyelemmel kell kísérni, szükség esetén gondozni őket, hogy az utókor számára minél tovább fennmaradhassanak.

A polgármester követendő példaként említette személyes emlékét. Tavaly, a zöld szigetnek nevezett Írországban, egy barátját meglátogatva látott egy olyan fát, amely már teljesen odvas volt, ám úgy kezelték, hogy még tovább élhessen.

Hajdúszoboszló felülről, légi felvételeken vagy akár sétarepülőről szemlélve jól láthatóan zöld növényzetben gazdag település. Legidősebb fája nemcsak történelmi, hanem környezetvédelmi szimbóluma is lehet a városnak.

faragott tábla, amellyel megjelölték a 127 éves hajdúszoboszlói kocsányos tölgyet, illeszkedik a környezethez. Galánfi András fafaragó művész különleges motívummal ékesítette. – A tábla visszahozta a fiatalságomat. Ezt a fát én még gimnazista koromban megjegyeztem – derült ki a város díszpolgárának elbeszéléséből. Néhai Juhász Imre gimnáziumi tanár, múzeumigazgató küldte ki a tanóráról, hogy készítsen táblát a fához. Ezért is nagy megtiszteltetés számára, hogy az évtizedek múltával az önkormányzattól ugyanilyen felkérést kapott. Hajdúszoboszló leg-legebb fájának nevezi a millenniumi tölgyet, amely emlékei szerint akkor még a református parókiának az udvarán állt. Ott ültették el társaival, ezért Galánfi András keretező motívumként református szimbólumot használt. Így a tábla is bekapcsolódik abba a történelembe, amelybe most belehelyeztük – nyilatkozta.

Tibai Irma