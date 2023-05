A természet dinamikája

Így mesélt tovább: Mindenhol valamilyen színt látunk, mintha amőbák folynának egymásba. Ahány szín, annyi növénytársulás és annyi jel, hogy változik a talajminőség, vízgazdálkodás akár tenyérnyi felületenként, amit a növények hamar lereagálnak. Évről évre vándorolnak ezek az „amőbák”, a helyüket befolyásolja a víz, az állatok (legeltetése) és korábban a tűz. Ez a természet dinamikája. A combig érő ecsetpázsit mélyebb fekvésű, nedvesebb területet jelez idén, míg az elmúlt esztendőben szálanként bújt elő, alig lábszárnyi magasságban.

A sziki pozdorokból máskor négyzetméterenként egyet láthatunk, most pedig összefüggő sárga virágmezőnek hatnak

– fűzi hozzá.

Hallgatván őt, mint egy békaleső gólya, úgy emelgetem lábaim a kamillás szélétől az útig, hogy minél kevesebbet lapítsak le azokból a fűszálakból, amelyekről oly szeretettel, sok ismerettel beszél. Az érettségi tételnyi tudásnál most sokkal mélyebben értem, mit jelentenek Radnóti sorai: „Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel / egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom”.

Merengésemből egy másik története zökkent ki. Az említett természet dinamikájának része, a legeltetés, tehát az állatok szívfájdalom nélkül harapják le tőből a növénypompát. Legfeljebb azt mérlegelik, melyik ízlik jobban. Idén megtehetik, mert ahogyan a helyi pásztorok mondják – bár nem egészen ezekkel a szavakkal – annyi most a fű, hogy az állat a hátsójával is ehetne, ha akarna.

Porcukorral hintett táj

Búcsúképp arról érdeklődöm még, hogy a sok szeretett emlékkép közül, melyik a számára legkedveltebb arca Hortobágynak. Szilágyi Attila kettőt említ.

Meghatározó élményét a kétezres évek elején távcsőben látta a 33-as út túloldalán. – Egy ecsetpázsit csomón énekelt egy csíkosfejű nádiposzáta, ami sajnos már kipusztult a Hortobágyról, és ezzel együtt egész Magyarországról, mögötte a háttérben egy túzokkakas sétált, a távolban, a horizonton pedig a szülővárosom, Balmazújváros templomtornya látszott. A nagy nagyítású távcsőben egy képként voltak észlelhetők, a valóságban 15 kilométeres tengelyen történtek – idézte fel.

A másik szívét melengető látvány pedig az, amikor a kamilla teljes virágzásban van. Úgy fogalmazott: olyan mintha porcukorral hintettük volna be a területet.

Érték a házipatikában és a nemzetnek Magyarországon a kamillát, mint gyógynövényt, először Méliusz Juhász Péter debreceni professzor említi meg 1578-ban Kolozsvárott kiadott Herbárium című könyvében. A népi gyógyászatban több évszázaddal ezelőtt felismerték a kamilla jótékony, gyógyító erejét – olvasható a hungarikum.hu-n. Az alföldi kamillát, mint nemzeti értéket 2015-ben vették fel a Hungarikumok Gyűjteményébe.

