A fenntarthatóság fogalmának tisztázásával kezdődött, a mesterséges intelligencia témakörével végződött az a kerekasztal-beszélgetés, melyet a Debrecen Drive részeként a Nagyerdei Stadionban hallhattak pénteken az érdeklődők. Az autóiparon túlmutató szakmai diskurzust Szujó Zoltán televíziós műsorvezető, újságíró moderálta.

Husi Géza, a Debreceni Egyetem Műszaki Kar dékánja

– A fejlődés gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi kérdés, melyre a fenntarthatóság válasza az, hogy a Földet ugyanolyan állapotban adjuk át az utókornak, mint ahogyan megkaptuk – fogalmazott Husi Géza, a Debreceni Egyetem dékánja. Hozzáfűzte, ahogy az energetikában a napenergia, az általános célkitűzés is az, hogy az energiaegyenleg a fejlődés során a nullához közelítsen.

Szilágyi Balázs, a CATL közügyekért felelős vezetője

Szilágyi Balázs, a CATL közügyekért felelős vezetője az akkugyár vízfelhasználásról beszélt a fenntarthatóság témakörében, kitérve a szürkevíz és minden, ivásra nem alkalmas víz felhasználására.

Homovics Róbert, a Thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. mérnökségvezetője a digitalizáció jelentőségéről beszélt a technológiai fejlődés kapcsán. – Egyre kevesebb papír alapú dokumentum van a cégeknél, nálunk ez a termelési rendszer fejlesztésében is megnyilvánul. Digitalizáltuk az oktatási anyagokat, a munkaállomásokon sincsenek a papírok, ahogy megvalósítás előtt számítógépes szimulációval modellezzük le a gépet és annak működését is – magyarázta.

Nyéki József, a Vitesco Technologies Hungary Kft. termelési igazgatója

Biztonságosabb jövő, hatékonyabb gyártás

Nyéki József, a Vitesco Technologies Hungary Kft. termelési igazgatója a digitális ikertestvér fogalmát fejtette ki. Elmondta, hogy a következő gyártósorukat először digitálisan alkották meg, aztán építették fel a metaverzumból. – Valós időben és mozgásokkal, a robotok és emberek mozgásával szimuláltuk meg, így az előzőekhez képest fele akkora gyárterületen és harmad akkora költséggel tudtuk megvalósítani – fogalmazott. Megjegyezte, hogy a digitális ikertestvér azt is lehetővé teszi, hogy távolról belelássanak a munkafolyamatba, hibákat szűrjenek ki és korrigáljanak.

Kádár Zoltán a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség képviseletében az autósport-szimulációkról beszélt. – A kutatások a Hunda Labban zajlanak, ahol a kutatók az MI-alapú önvezető járművek versenyző algoritmusát tanítják be. Ez arra tanítja az autót, hogy folyamatos tapadási határon közlekedjen, ami a közúti közlekedésben is nagyon fontos lehet – emelte ki. Kitért arra is, hogy a közúton mindez ritkábban, elsősorban veszélyhelyzetben fordulhat elő, de ezzel az algoritmussal bele lehet avatkozni. – Az önvezető járműveknek a közlekedésbiztonságban is nagy szerepe lehet – összegzett.

Évtizedes megvalósítás

Nyéki József szerint a jövő egyik meghatározó kérdése lesz a témában, hogy a fenntarthatóság miatt megosztjuk-e másokkal az autónkat. – A kérdés, hogy érdekeltek vagyunk-e ebben. Most természetesen mindenki úgy érzi, hogy saját autóra lenne szüksége, a következő generációk viszont remélhetően megosztanák az autójukat egymással – mutatott rá. Elhangzott az is, hogy a közös használat már több magyar városban bevált, igaz, egyelőre a rollerek és a biciklik esetében.

A fenntarthatóság és az akkumulátorgyártás témájában Szilágyi Balázs arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő két évtized az akkumulátoros autóké lesz. – EU-s szinten is nő az elektromos autók eladása; 2020-ban 10 százalék, 2022-ben már 20 százalékos volt. Ezzel a növekedési tempóval lehet számolni a jövőben – mondta, hozzátéve, hogy a beszállítólánc a szervizhálózat kiépítése is legalább egy évtizedes feladatkör.

Előre menekülni tudással lehet

A Chat GPT-ről a Debreceni Egyetem dékánja elmondta, hogy céljuk a műszaki kar hallgatóinak megtanítani az értelmes használatát. – A fiataloknak látniuk kell a változást a műszaki és mérnöki szakmában, és azt is, hogy az alacsony tudásúak munkáját fogja átvenni a mesterséges intelligencia. Úgy fog megváltozni a szakma művelése, hogy ezeket az eszközöket tudnunk kell alkalmazni. Sokkal színvonalasabb mérnöki alkotóeredmények várhatók azoktól, akik használni tudják majd mindezt. Szilágyi Balázs végül úgy reagált: a CATL-nél mindez már a jelen, mivel a cég az ipar 4.0 vívmányait használja.

