A konfirmációra érkezett ifjúságot és családtagjaikat, valamint a megjelent gyülekezetet Püskiné Szécsi Judit református lelkész köszöntötte. Emlékeztetett: a konfirmáció lényege nem csupán az ismeret. A fontosabbik része az, ami az ifjak és a családtagok szívében zajlik.

Miután az ifjúság a református lelkész asszony kérdéseire választ adva igazolták az egyházba vetett hitük, valamint megszerzett tudásuk stabilitását, két gyermek keresztelkedése következett. Az ősegyház gyakorlata szerint Püskiné Szécsi Judit és Püski Lajos lelkészek egy-egy igével áldották meg a konfirmált fiatalokat, kézfogással pedig Kerti Péter főgondnok fogadta be őket a református gyülekezet közösségébe. – Kedves most konfirmált testvérek! Azt kívánom, ti is közösséget találjatok gyülekezetünkben – szólt a főgondnok. Püskiné Szécsi Judit lelkész a fiatalokat a református egyház önálló, úrvacsorázó tagjaivá nyilvánította.

Forrás: Molnár Péter

Az istentiszteleten Püski Lajos lelkész hirdetett igét. Emlékeztetett: a vágyak feszültséghez, háborúskodáshoz vezethetnek, és rámutatott: amikor Jézus az Isten országáról beszél, azt mondja, ott a szolgálat a jellemző. – Lehet naggyá lenni, de ahhoz a szolgálat az út – szólt a gyülekezethez.

BBI