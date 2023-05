A Szeretethíd program keretében mintegy 2 millió forint értékben adott át adományt a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) a Debreceni Reménysugár Gyermekotthon gondozottjai részére szerdán. Juhász Márton, az MRSZ ügyvezető igazgatója az adományátadáson elmondta, Debrecen, illetve a helyi rászorulók mindig is kiemelt helyet foglaltak el a szeretetszolgálat életében, hiszen a város az egyik bölcsője a szervezetnek. – Idén már több alkalommal többszáz embernek melegételt osztottunk, illetve egyéb adományokat adtuk át, olyanoknak, akiknek ez nagy segítséget jelent a hétköznapok során – közölte.

Örömöt okoztak

A szerdai rendezvényen csaknem 150 gyermeknek adtak át névre szóló ajándékcsomagokat, melyekben elsősorban tisztálkodási szerek találhatók. A csomagok életkor szerint tartalmazza a szükséges eszközöket, többek között pelenkát, nedves törlőkendőt, fogkefét, fogkrémet, de hosszú a lista, ami többek között a tinédzsereknek szükséges egészségügyi betétet is tartalmazza. A mindennapokhoz szükséges tárgyakon kívül apró ajándéktárgyak is találhatók az adományokban, így a segítségnyújtáson túl a gyermeki örömet is tudják segíteni a mindennapok kihívásai között.

Mi vagyunk a szeretet postásai, hiszen amit kapunk, azt át tudjuk adni. Ezeket az adományokat is azoknak az embereknek köszönhetjük, akik meghallották a felhívásunkat a gyűjtésről

– fogalmazott Juhász Márton.

Miklósi Erzsébet, a Debreceni Reménysugár Gyermekotthon intézményvezetője megköszönve az ajándékcsomagokat hangsúlyozta: az otthon ebben az évben már több alkalommal részesült hasonló csomagokban. – Nagy segítség ez számunkra, hiszen azokat a pénzeket, amiket ezekre a tisztálkodási szerekre költenénk, igyekszünk a gyerekek számára szabadidős programok rendezésére, valamint udvari játékok megvásárlására fordítani – fűzte hozzá Miklósi Erzsébet.