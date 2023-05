A hazai egészségügyi ellátás az elmúlt évtizedekben jelentős változásokon ment keresztül. A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház – 1928-as megalakulása óta – a bihari identitás része. A kórház az elmúlt közel 100 esztendőben különböző neveken, volt, hogy állami, volt, hogy önkormányzati tulajdonban és fenntartásban, de eddig is szolgálta, szolgálja a térségben élőket. A változások az elmúlt években is folytatódtak. 2012-ben a kórházak tulajdonjoga és fenntartása is átkerült Berettyóújfalu Város Önkormányzatától a magyar államhoz.

A 2020-ban elfogadott, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény (ESZJTV) értelmében valamennyi dolgozó az ESZJTV hatálya alá került. A törvénnyel a kórházak állami tulajdonban maradtak, azonban megszűntek önálló jogi személyiségnek lenni, és a megyei kórházak telephelyeként működtek. A szakmai irányítás pedig már a törvény hatályba lépésétől kezdve az egyetemek klinikai központjához került.

Vitányi István országgyűlési képviselő

Forrás: Napló-Archív

Garancia van a további működésre

Az egészségügyi törvény 2023. évi módosítása újabb változásokat hozott, melyekről Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője, és Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere hivatalos közleményben tájékoztatta a Haont. Aszerint a törvény lényeges eleme, hogy július 1-től a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház fenntartói joga a Debreceni Egyetemhez kerül. Az intézmény fenntartói jogának átadásával együtt a kapcsolódó ingó vagyonelemeket és ingatlanokat ingyenesen kapja meg az egyetem, az esetleges adósságokkal, terhekkel együtt.

Mint írták, garancia a további működésre, hogy a törvény értelmében az eddigi egészségügyi tevékenységet fenn kell tartani, ellenkező esetben a vagyon visszaszáll az államra. – A kórház valamennyi dolgozója átkerül az egyetem munkáltatói körébe, azzal, hogy az egészségügyi dolgozók jogállása változatlan marad, a munkáltató személye változik, az egészségügyben dolgozók a munka törvénykönyve alá kerülnek, de az eddigi bérük, szerzett jogaik, szolgálati idejük és a munkaidő változatlan marad. Változás tehát annyi, hogy a szakmai irányítás és a tulajdon egy kézbe kerül – szól a közlemény.

Muraközi István polgármester

Forrás: Napló-Archív

Egy beteg se szenvedjen hátrányt!

Az országgyűlési képviselő és a polgármester is leszögezte: továbbra is azon dolgoznak, hogy az átalakítás miatt se a dolgozók, se a betegek, se a járóbeteg szakrendelőt felkeresők semmilyen hátrányt ne szenvedjenek. A közleményben úgy nyilatkoztak: a Gróf Tisza István Kórház elhivatott dolgozói az egyetemi központ szakmai irányításával továbbra is garanciát jelentenek az eredményes betegellátáshoz.

Mint írták, a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház az elkövetkező években is a térség legnagyobb foglalkoztatójaként, közel 100 ezer bihari, sárréti ember gyógyulását hivatott ellátni, a korábbi évtizedekben megszokott magas színvonalon.

HBN