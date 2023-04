Csütörtök délelőtt ülésezett a Debreceni Karitatív Testület (DKT), a napirendi pontok között szerepelt az új elnök megválasztása. A 26 tagszervezetet magába foglaló testület új elnökének Törő Andrást, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye papját választották, aki egyben a Püspöki Hivatal irodaigazgatója, illetve az egyetemi szakkollégium vezetője. A katolikus egyház több szervezettel is képviselteti magát a DKT-ban, a Szent Anna Karitásszal és a Forrás Lelki Segítő Központtal. – Eddig is részt vettünk a testület munkájában, most a testület elnöki szerepét betöltve segítjük majd a szervezet koordinációs feladatait – mondta portálunknak.

Törő András

A DKT-t 2015-ben hozta létre a debreceni közgyűlés, Törő András úgy véli, ez egy nagyon különleges és egyedülálló dolog, az országban egyetlen ilyen testület van, ahol a város összefogja az ott működő karitatív szervezeteket.

Ez azért is azért nagyon lényeges, mert a testület által a szeretetszolgálat munkája koordinálva van, így minél kevesebb ember marad ellátás nélkül, s minél több ilyen szervezet működik, annál jobban le tudják fedni a várost, annál inkább látják a körülöttük lévő emberek szükségleteit, az elesettségüket. A másik oldal pedig az, hogy minél több tagszervezet van, az annál több segítő kezet jelent

– beszélt a testület munkájáról. Úgy véli, az elnökségben a rotáció azért is lényeges, mert minden elnökséggel újabb és újabb testületek tudnak bekerülni, új szervezeteket tudnak megszólítani. Kiemelte, nagyon fontos, hogy a város segíti a testület koordinálását. Törő András kinevezése két évre szól, elődje, Rózsahegyiné Juhász Éva 3 és fél évig töltötte be ezt a pozíciót, a pandémia és a szomszédban zajló háború miatti krízishelyzetben nem történt korábban elnökváltás.

Olyan 3 és fél évet tudhatunk magunk mögött, amire nem készültünk; nem készültünk világjárványra és háborúra

– mondta.

Rózsahegyiné Juhász Éva

Azt vallja, hogy a rájuk rótt munkát tisztességgel, becsülettel és csapatmunkával meg tudták csinálni. – Olyan 3 és fél év van mögöttem, amit nem kívánok az utódomnak, ne legyen sem covidban, sem háborúban és menekültek ellátásában feladata, hanem tudjon koncentrálni innentől kezdve – a tagszervezetekkel együtt – a debreceni rászoruló családokra, tudjon kitalálni új programokat. Nagyon sok ötletünk lett volna nekünk is, amit nem tudtunk megvalósítani – tudatta.

Kiemelte: Nehéz időszak van mögöttünk, de én büszke vagyok a csapatra, és azokra a városi szociális intézményekre, akikkel együtt ezt a feladatot meg tudjuk oldani.

Rózsahegyiné Juhász Éva a Hajdúdorogi Főegyházmegye kötelekében van a testületben, a továbbiakban is számíthatnak rá a város rászorulói.

