Ahogy azt megírtuk, középiskolás lányoknak szervezett április 24-én programsorozatot a debreceni Sensirion Hungary Kft. és a Neopac Hungary Kft. A Hi! Tech Girls in Debrecen névre keresztelt rendezvényen Jean-François Paroz, Svájc magyarországi nagykövete is részt vett, aki itteni látogatásán Papp László polgármesterrel is egyeztetett. Mint az a városvezető ezzel kapcsolatos Facebook-posztjából kiderül, ezen oktatási, gazdasági és munkaerőpiaci kérdésekről, valamint az idei, Debrecenben megvalósuló kulturális svájci rendezvényekről volt szó.