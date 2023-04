Középiskolás lányoknak szervezett április 24-én programsorozatot a debreceni Sensirion Hungary Kft. és a Neopac Hungary Kft. A Hi! Tech Girls in Debrecen névre keresztelt kezdeményezés célja, hogy a fiatalok körében a STEM (az angol science, technology, engineering and mathematics szavakból alakított mozaikszó, mely a tudományos-technológiai tudományágak és a kapcsolódó tanfolyamok megjelölésére szolgál – a szerk.) tárgyak népszerűsítése, a high-tech cégek élményszerű bemutatása és a pályaválasztás megkönnyítése.