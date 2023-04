A legjobbak között végeztek az idei Országos Rézfúvós és Ütőhangszeres Versenyen és Találkozón a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának versenyzői. A DE tehetségei kiemelkedően erős mezőnyben értek el sikereket, több kategóriában is az első három hely valamelyikét sikerült megszerezniük – olvasható az intézmény keddi közlésében.

Negyvennégy éve rendezi meg minden évben a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara a találkozót és versenyt, idén csaknem száz versenyző részvételével tartották meg az országosan egyedülálló zenei megmérettetést április 2-3-án.

A részt vevő egyetemisták és főiskolások trombita, kürt, harsona, tuba és ütőhangszeres kategóriákban adták elő a versenyműveket. A Zeneművészeti Kar hallgatói minden évben nagy létszámmal képviselik a Debreceni Egyetemet, most is a mezőny mintegy egynegyedét adták, de érkeztek zenésznövendékek Szegedről, Győrből, Pécsről, Miskolcról és Budapestről is. A korábbi években a Zeneművészeti Kar hallgatói rendre értek el értékes helyezéseket, nem volt ez másképp idén sem: két első, öt második és egy harmadik hellyel zárták a versenyt. Emellett két debreceni egyetemista rektori különdíjat vehetett át.

– Ez a legrégebbi országos zenei verseny és találkozó a hazai felsőoktatásban. Mostanra kinőtte a kar kereteit, első alkalommal az egyetem Főépületének Aulájában is játszhattak a versenyzők. A jövő művészeinek kiváló lehetőség ez, országosan ez az egyetlen ilyen jellegű zenei esemény. Jelentős szakmai visszajelzést jelent számukra, hogy nemzetközi zsűri előtt játszhatnak és valós képet kaphatnak arról, hogy zeneileg éppen hol tartanak. Nagyon elhivatottak vagyunk a kortárs zene irányába, mert kissé háttérbe szorulnak ezek a szerzemények, szeretnénk a verseny révén nagyobb terek adni nekik – mondta Kovalcsik András, a DE Zeneművészeti Kar tanszékvezető egyetemi docense.

Minden hangszercsoportra kértek fel zeneszerzőket, hogy kifejezetten a versenyre komponáljanak új szerzeményeket, ezeket az ősbemutatókat itt lehetett először hallani. Emellett a fiatal tehetségek a barokktól napjainkig több zenei korszakot is megidéztek.

Nemcsak a hallgatók, az oktatók és a zsűritagok is színpadra léptek, a záró gálakoncerten pedig a díjazottak szólaltatták meg újra a hangszereiket.