Ezután, immár felvértezve a nap sztárétkének ismeretével, belevetettük magunkat a munka sűrűjébe és a malacfeldolgozó brigádok felé vettük az irányt. Rapcsák Attilához fordultunk, aki az Élet Virága Egészségvédő Egyesületet tagjaként segédkezett a munkálatokban. – Ez az alkalom épp nem az élet virága, hanem inkább a vége, de ne legyünk álszentek: ahhoz, hogy mi finom hurkát-kolbászt csináljunk, bizony ennek a kismalacnak kellett áldozatul esnie – jegyezte meg nevetve. Mint megtudtuk, eddig minden alkalommal részt vettek ezen a fesztiválon, tavaly övék lett a legjobb hurka-pite. Mint fogalmazott, fontos, hogy a Valentin-nap vagy a Halloween mellett a magyar hagyományok megtartására is fordítsanak időt.

A város főtere reggel 8 órakor élettel volt teli. A főzőcsapatok portájukon sürögtek-forogtak, hogy a legfinomabb ízekkel kínálhassák meg vendégeket és a zsűrit. Külön érdekesség volt, mint megtudtuk, hogy a fesztivált eddig mindig húsvétot megelőzően szervezték meg. Az idei viszont másképp alakult, melynek hatására, a böjti időszakot magunk mögött tudva, a helyi katolikus egyházközség is nevezett a főzőversenyre.

Polgár és Tiszadob kapcsolata egészen 2007-ig nyúlik vissza, amikor is a két település egy közös pályázaton kezdett el dolgozni, melynek eredményeként 2009-re egy térségi járóbeteg szakrendelőt alakítottak ki a városban. – A díszvendég az nem azt jelenti, hogy idejön-e és leül-e és nézelődik, hanem a díszvendégnek valamit hozni kell a településéről. Mi is így tettünk, így elhoztuk azokat a termékeket, amelyeket az önkormányzat állít elő – mondta kérdésünkre Bán György polgármester. Mint kifejtette, 2015 óta tartanak szarvasmarhákat, amelyeknek a tejét a közétkeztetésben használnak fel. Gyártanak belőle joghurtot, sajtokat is. Így ezekből hoztak kóstolót. – A kollégáim készülnek egy különleges kolbásszal, ahol össze próbáljuk házasítani a sertéshúst a szarvasmarha tejéből készült sajttal. Tehát lesz egy olyan külön kóstolónk, ahol füstölt sajt is lesz kolbászba töltve – emelte ki. A csapatok vendégszeretetével élve (de nem visszaélve!) mi is megkóstoltuk a különleges hurka-pitét. Már az első falat után megkérdeztük: ugye még kérhetünk belőle?

BS