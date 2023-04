Nagy érdeklődés övezte a Debreceni Egyetem (DE) állásbörze és karriernapját, melyet április 19-én az intézmény főépületben rendeztek meg. Az eseményen 67 kiállító képviseltette magát: cégek, fejvadászok, munkaközvetítők, HR-szakemberek.

Bartha Elek, a DE oktatási rektorhelyettese köszöntőjében elmondta, csaknem két évtizede minden tavasszal megtartják az eseményt, mely jól mutatja, mennyire valós funkciót tölt be az egyetem állásbörzéje.

Ezzel a programmal mindenki jól jár. A hallgatók egy helyen nagyon sok potenciális munkahelyet látnak, közvetlenül élményt szerezhetnek, tájékozódhatnak. A leendő munkaadóknak szintén komoly haszonnal jár, hiszen nemcsak pályázatok útján szereznek információkat a leendő munkatársaikról, hanem személyes benyomásokat is szerezhetnek. Az egyetem számára pedig fontos, hogy azok a hallgatók, akik itt fejezik be tanulmányaikat, a képzettségüknek megfelelő munkahelyhez jussanak

– fogalmazott a rektorhelyettes.

Bartha Elek a Hajdú Online kérdésére elmondta, a város többi állásbörzéjéhez képest az egyetem által szervezett abban különbözik, hogy a kiállítók magasan kvalifikált munkaerőt keresnek, hiszen az egyetemen folyik a legmagasabb szinten az a képzés, amire majd a vállalatoknak szükségük van. Az egyetem közvetlenül szolgáltatja ezen cégek számára azokat, akik később a munkatársaik lesznek.

– Nem beszélve arról, hogy a Debreceni Egyetem az országban talán a legszélesebb vállalati kapcsolatrendszerrel rendelkezik, mely több szálon fut: együttműködünk a kutatásban és képzésben, az állásbörze pedig egy újabb szál – nyilatkozta portálunknak a rektorhelyettes.

Molnár Dániel, a DE Doktorandusz Önkormányzatának elnöke a megnyitón kiemelte, a rendezvényre tekinthetünk úgy, mint egyfajta fórumra, ami közvetlen kommunikációs lehetőséget biztosít a a leendő munkavállalók és a munkáltatók között, ugyanakkor úgy is értelmezhetjük, mint ami hidat képez a Debreceni Egyetem, a hallgatók és a munkaerőpiaci szereplők között.

Úgy gondolom, a végzős diákok és a friss diplomások számára kiemelkedő lehetőség ez a program, hiszen közvetlenül beszélgethetnek a cégek képviselőivel, de gyakorlati tapasztalatra is szert tehetnek. Az állásbörzének nincs tétje, de valós piaci visszajelzést kaphatnak a hallgatók arról, hogy hol tartanak, miben kell még esetleg fejlődniük, ugyanakkor pozitív kimenetele is lehet, mert ha jól teljesítenek, akár fel is kelthetik a munkáltatók figyelmét

– emelte ki.

Jól képzett munkaerő

Az állásbörzén kis- és középvállalkozások, illetve a legnagyobb cégek is képviseltették magukat: nem csak a vármegyénkből, de Budapestről és a Dunántúlról is voltak a kiállítók között. Gábor Éva a BMW Grup Gyár Debrecen senior hr-marketing szakértője portálunknak elmondta, a Debreceni Egyetem stratégiai partnere a vállalatnak, s hosszú távon a BMW a gyár üzemeltetésében és a termelésben, a stratégia kialakításában is együttműködik partnerként a felsőoktatási intézménnyel.

A diákok első számú és kedvenc munkáltatójaként szeretnénk megjelenni. Ennek érdekében tavaly áprilisban elindítottuk a gyakornoki programunkat, melyben sok debreceni egyetemista is részt vesz. Jelenleg azok a pozícióink (mögéjük képzési programot is teszünk), amik friss diplomásoknak is elérhetőek, főleg az elektronikához és az elektromossághoz kapcsolódnak. Ezek a toborzásunknak az egyik fő fókuszterületei is

– fűzte hozzá.

Ábrahám László, a Sensirion Hungary Kft. ügyvezetője szeriont számukra azért volt fontos, hogy kiállítóként részt vegyenek a rendezvényen, mert a szenzorok gyártásával foglalkozó cégnek jól képzett munkaerőre van szüksége, amire a Debreceni Egyetem neve garanciát nyújt.

A TEVA képviseletében Kálmánczhey Nóra, HR-generalista portálunknak kifejtette: fontosnak tartják a személyes találkozást leendő munkatársaikkal. – Hiszünk benne, hogy ezek a beszélgetések segítik a hallgatókat a karrierjüket illető fontos döntések meghozatalában. Komoly fejlődési, és pozíciótól függően nemzetközi karrierlehetőséget is kínálunk számukra, széleskörű juttatási csomagunk és valódi, összetartó csapatunk mellett. Kérdezni pedig ér, minden érdeklődőt örömmel várunk – közölte. Hozzátette: többek között várják a villamosmérnököket, gépészmérnököket, vegyészeket, vegyészmérnököket, és biológusokat.

A Debreceni Egyetemre mint első számú szakember utánpótlási bázisunkra tekintünk. Örömmel vesszük az itt végzett hallgatók jelentkezését, hiszen tudjuk, hogy felkészültek, megfelelő tudással bírnak, és sok esetben már széleskörű gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek. Az oktatási intézménnyel közösen két kihelyezett tanszéket is működtetünk, melyeknek hallgatói nagy örömünkre jelentős számban nálunk helyezkednek el

– nyilatkozta Kálmánczhey Nóra.

Van miből válogatniuk a hallgatóknak

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a látogatók számát idén is kétezerre becsülik. A magyar diákokon kívül az itt tanuló külföldi hallgatók is eljöttek, hiszen számukra is kínálnak magyarországi elhelyezkedési lehetőségeket, ahol azonban hasznos a magyar nyelv legalább alapszintű ismeretre.

A portálunk által megkérdezett három brazil fiatal mindegyike vegyészmérnök képzésben vesz részt a Debreceni Egyetemen, s mint mondták, főként gyakornoki pozíciót keresnek jelenleg, de azt sem zárják ki, hogy később akár főállásban is hazánkban dolgozzanak.

– Alapvetően azért jöttem el az állásbörzére, mert harmadévesként ideje munkát és gyakorlati helyet keresnem. Ezt a programot nagyon jó lehetőségnek tartom erre. Nekem különösen tetszik, hogy nem csak vármegyei, hanem nagy budapesti multik és globálisan elismert vállalatok is itt vannak. Személy szerint gazdasági területen keresek munkát. Nyilván fontos számomra a versenyképes fizetés, de elengedhetetlen az is, hogy legyenek a munkában kihívások, illetve kezdőként szem előtt tartom, azt is, hogy olyan munkatársakkal dolgozzak együtt, akik hajlandóak átadnia a tudásukat – közölte Pajkos Lilla, a Debreceni Egyetem hallgatója.

A rendezvényen azok a hallgatók is segítségek kaphattak, akik még nem voltak állásinterjún, vagy nem tudják, pontosan milyen szakterületen szeretnének elhelyezkedni.

A szervezők a megnövekedett igények miatt megduplázták a standok számát, ahova próba-állásinterjúra lehetett menni, de emellett grafológusok és fiatal pszichológushallgatók is várták azokat, akik úgy érezték, szükségük van karrier-tanácsadásra.

A rendezvény április 19-én 16 óráig várja az érdeklődőket!

Pálfi-Tóth Zoé