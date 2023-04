Egy olvasónk a következő panasszal fordult hozzánk. A Fáy András és az Újkert utca között van egy földút, amire időnként zúzott követ szállítanak, ám egy idő után nagyon kátyússá válik az út. Ráadásul a közeli óvodába és bölcsődébe itt szállítják autóval a gyerekeket, sőt, nem egy szülő ott is hagyja a járművet délutánig, amíg érte megy a gyerekért.

Az ott lakók nem tudnak közlekedni az amúgy is kátyús földúton, amit ha lebetonoznának (mintegy 30 méternyi szakaszról van szó), akár parkolóhelyeket is ki tudnának építeni ott, mivel elég széles az út.

Többször jelezték már kérésüket az illetékesek felé, de nem történt semmi.

„Debrecen közigazgatási területén található, jelenleg még burkolatlan földutak szilárd burkolattal való ellátása már több éve kiemelt prioritást élvez feladataink között. A rendelkezésünkre álló források sajnos nem teszik lehetővé, hogy mindenhol egyszerre orvosoljuk a fennálló problémákat, de ütemezetten, évről évre igyekszünk javítani a városlakók életminőségét.

A 2023. évi útépítések jelenleg előkészítés alatt állnak. A színhelyek kiválasztásánál elsődleges szempont, hogy az útépítéshez szükséges terület – melyre az előírásokat Debrecen szabályozási terve tartalmazza – önkormányzatunk tulajdonában legyen. Ezen kívül megfeleljen a műszaki feltételeknek, illetve rendelkezzen a kivitelezéshez szükséges tervekkel, engedélyekkel, továbbá, hogy valamennyi (a terület szolgáltatási színvonalába beletartozó) közműkivitelezési munka (víz, szennyvíz, gáz, elektromos hálózat) befejeződjön, mivel az újonnan épülő burkolatot új közmű kivitelezése érdekében önkormányzatunk nem bontja fel az útépítés lezárását követő 5 éven belül.

A városban jelenleg is számos utca vár aszfaltozásra, melyek sorra kerülési ideje több év is lehet” – írta válaszában a polgármesteri hivatal.

Jó hírrel is szolgált a hivatal, közölve, hogy a Fáy András utca és az Újkert utca közötti szervizút vonatkozásában az önkormányzat az idén előkészíti és beszerzi a megépítéshez szükséges engedélyeket és terveket. A fenntartható közlekedés biztosítása érdekében pedig az említett szervizút gréderezését (gépi egyengetését) megrendelték, az rövid időn belül megtörténik.

