A Madách Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM) adja a 10. Színházi Olimpia gerincét, melynek ebben a jubileumi évben Debrecen is helyszíne lesz. A város olimpiai programsorozata nemrég a virágvasárnapi keresztúttal kezdődött el, mely az összefogás hirdetése mellett a színházi olimpiát is hirdette. Budapest, Győr, Miskolc és Veszprém is csatlakozott a nagyszabású seregszemléhez, melynek debreceni programjairól szerdán a Csokonai Fórumban volt szó.

Puskás István alpolgármester elmondta, hogy Debrecenben 2023 főszereplője nemcsak a színház lesz, hanem a Csokonai 200 forduló apropóján készülő új épület egyaránt.

– Fontos nemzetközi eseménybe fűzi Debrecen színházi kultúráját a Színházi Olimpia. A város belső összetartó erejében évszázadok óta fontos szerepe van a kultúrának, illetve meghatározó összekötő szerepe a nagyvilággal. Debrecen mindig egyfajta felelősségvállalással volt a régió iránt, az idei programok is ennek a fejezetnek részei lesznek – fogalmazott. Hozzáfűzte, hogy nemcsak a város lakosainak hoz el számos színházi élményt, hanem a régió számára is meghatározó találkozási pont lesz a 10. Színházi Olimpia.

Debrecenben is randevút adnak majd egymásnak a kő- és bábszínházak, nagy találkozásokat várhatunk, melyekből új együttműködések születhetnek

– mutatott rá végül.