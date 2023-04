A Debreceni Egyetem, az agrárkar, valamint a kutatóintézetek és a minisztérium együttműködése számos területre kiterjed. Az egyeztetés, az együtt gondolkodás tovább segíti, hogy a nagymúltú debreceni agrárfelsőoktatás továbbra is betöltse a vezető, meghatározó szerepét, hiszen a Debreceni Egyetem mindig is aktív kapcsolatot ápolt az „élő agráriummal”. Az egyetem tovább szélesíti képzési- és kutatási területeit az ágazat szereplőinek igényeihez igazodva, szem előtt tartva, követve hallgatóink elvárásait is