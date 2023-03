Tasó László találkozóra hívta a választókerület polgármestereit, alpolgármestereit és a debreceni körzetek képviselőit, tudtuk meg az országgyűlési képviselő Facebook-oldaláról. Mint írja, számos, a településeket is érintő problémát és helyzetet beszéltek át. – Az általános közhangulat gondterhelt, hiszen az orosz–ukrán háború következtében a tagállamokra erőltetett uniós szankciók megnehezítik az élet minden területét. De természetesen úgy, ahogyan az elmúlt évtizedekben is, most sem torpanunk meg – mutatott rá Tasó László. Hozzátette: egymást támogatva ezeken a nehézségeken is túljutunk és a megkezdett úton együtt megyünk tovább.

Forrás: Facebook / Tasó László

HBN