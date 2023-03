Tisztítsuk meg közösen az erdőspusztai erdőket! címmel szerveznek szemétszedést március 25-én 8 órától Erőspusztán, a találkozási pont: Debrecen-Nagycsere-Halápi Református Missziói Egyházközség. A szemétszedés tökéletes program családoknak, barátoknak, de akár egyedül is tehetsz valamit a természetért, hiszen sajnos rengeteg szemét van erdeinkben, amelyek akár első pillantásra nem is láthatók. Ez a közös program lehetőséget ad arra, hogy jó példát mutassunk és együtt felhívjuk mások figyelmét is a természetünk védelmére. HBN