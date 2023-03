A debreceni akkumulátorgyár is vitatéma volt a Parlament hétfői ülésén, melyen Pósán László is felszólalt. Véleménye szerint aki a területet termőföldnek állítja be, hiányos helyismerettel rendelkezik, és mindössze hergelni akar:

Az a terület, ahol épül majd ez a bizonyos akkumulátorgyár, húsz éve ipari besorolású, tehát nem mezőgazdasági terület. Aranykorona értékét tekintve pedig igen gyenge minőségű föld: valóban belvizes, nagyon száraz időszakban szikes. Aki azt állítja, hogy ez termőföld, az egy dologról tesz tanúbizonyságot: fogalma sincs, hogy Debrecenben hol van ez terület

– mondta az országgyűlési képviselő.