Húszéves fennállását ünnepelte szombaton a Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda egy látványos gálaműsor keretében az intézmény gimnáziumában. Az eseményen részt vett Pósán László is, az országgyűlési képviselő a Facebookon tette közzé gondolatait az ünnepségről.

Húsz éves a Huszár Gál Iskola! Ennek a példája is mutatja, hogy Debrecenben akármilyen idők is jártak, iskolákat alapítottak. Debrecen mindig is iskolaváros volt és ma is az és a jövőben is az lesz. Ez a tudás jelentette és jelenti városunk fejlődésének legbiztosabb alapját – írja Pósán László.



HBN