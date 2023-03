– Az alkotóműhely a 21. század technikai eszközeit használja, ami a gyerekek számára lehetőséget ad a modern technológiá megismerésére és kipróbálására. Emellett fontos volt, a tanulókban meglévő kreativitás teret nyerjen. Itt nemcsak a gondolatnak nem szab határt semmi, hanem a lehetőségeknek sem: amit elképzelnek, azt meg tudják valósítani – mondta a tankerületi vezető. Vántus András Istvánné hangsúlyozta, a Digitális Alkotóműhely többféle kompetenciát fejleszt, így olyan készségeket sajátíthatnak el a gyerekek a tevékenységük révén, ami a későbbiekben a munkaerőpiacon az elhelyezkedésüket is fogja támogatni. Így az együttműködést, a problémamegoldás és a kommunikációs képességeket is fejleszthetik.

Barcsa Lajos hangsúlyozta, fontos, hogy a gyermekek naprakész tudással rendelkezzenek, és elsajátítsák a digitális ismereteket, hiszen a munkaerőpiac igényeihez is kell alkalmazkodnia az oktatásnak. Az alpolgármester ezt kihívásnak nevezte, de – mint mondta – éppen a digitális műhelyek teszik lehetővé, hogy az alaptanterven túl olyan oktatási megoldások szülessenek, amelyeknek köszönhetően már általános iskolás korban is előre tekinthetnek a jövőjüket illetően, emellett a mindennapokban is hasznosítani tudják a megszerzett tudást. Példaként az informatika térnyerését említette:

Debrecenben jelenleg 54 cég 3631 munkavállalója dolgozik informatikai pozícióban. Ezzel párhuzamosan hét középfokú iskolában ötezer gyermek tanul emelt szinten informatikát. Mindez jól mutatja, hogy a város oktatási rendszere milyen szinten tud reagálni a munkaerőpiac igényeire azzal, hogy naprakész tudással vértezi fel a tanulókat

mondta Barcsa Lajos.

Tér, eszköz és inspiráció. Ez a három gondolat fogalmazódott meg Türk László önkormányzati képviselőben a Digitális Alkotóműhelyet megismerve. Az Oktatási Bizottság alelnöke kifejtette, a modern megmunkáló eszközökkel feltöltött különleges tér kreativitásra ösztönzi a tanulókat. Kiemelte, a ma embere a digitális fejlődés óriási léptékű előrehaladásának szemlélője, a város és az oktatási intézmények összekapcsolódásának pedig az a felelőssége, hogyan tanítja meg a gyermekei számára ezeknek a modern eszközöknek a használatát. Mint mondta, a tanulók egy ilyen inspiráló alkotótérben a digitális világ előnyeit használhatják ki.

A diákok a hagyományos tanítási órákkal ellentétben nemcsak szemlélői, hanem alkotói a folyamatnak. Pedagógusként úgy tanítani, hogy közben alkotunk, az a szakma legszebb művészete

vallja Türk László.

Hajdú Ildikótól, a Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatójától megtudtuk, a Digitális Alkotóműhelyet a 2021/22-es tanévben alakították ki, az első félévben a tervezés és a megvalósítás folyamatait vitték véghez, ezalatt a tanítók egy speciális alkotó-pedagógiai módszertant sajátítottak el.

– A tényleges alkotómunka a második félévben kezdődött el, a gyerekek szakköri keretek között, két csoportban ismerkedtek a korszerű és inspiráló eszközökkel, és azzal az együttműködés alapú munkaformával, ami kiegészül az élmény- és tapasztalatszerzéssel, és az alkotófolyamatban válik teljessé – mondta az igazgató. Hajdú Ildikó hozzáette, a várakozásnak megfelelően nagyon lelkesek a gyerekek, folyamatosan magas az érdeklődés a műhely iránt, és a szülők számára is egyre inkább felmérhető a jelentősége.

Hetei József önkormányzati képviselőtől, a Debreceni Benedek Elek Általános Iskola igazgatójától megtudtuk, az intézmény három pedagógusa vett részt a Digitális Alkotóműhelyhez kapcsolódó képzésen, és örömét fejezte ki, hogy az iskola tanulói az elsők között vehettek részt a programban.

Reményét fejezte ki, hogy talán ezek a tehetséggel megáldott tanulók a jövő várostervezésében és fejlődésében majd aktív szerepet fognak vállalni. Egyúttal üdvözölte, hogy a gyerekek munkájában számos olyan elem megjelent, amely egy környezettudatos szemlélet fontosságát hangsúlyozza.

