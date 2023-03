Debrecen alpolármestere, Barcsa Lajos Facebook-oldalán tudatta szerdán, ismét segített egy fiatal egyetemistának tanulmányainak előrehaladásában.

Kifejtette, már korábban is adott lehetőséget arra, hogy egy szakdolgozatot író fiatalnak nyújtson segítséget az általa összegyűjtött kérdések megválaszolásában. Hasonlóan tette ezt ma is.

– Úgy gondolom, hogy ez is a munkámhoz tartozik és néha erre is időt kell szánni – emelte ki az alpolgármester. Hozzátette, Debrecen ebben is élen jár, úgyhogy szívesen válaszolt a kérdésekre.

Ez alkalommal a sport társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi fenntarthatósága volt a téma.