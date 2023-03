Hivatalos Facebook-oldalán Piros Zoltán önkormányzati képviselő is felhívta a figyelmet arra, hogy a keddi nap több szempontból is fontos. Mint írta, nemcsak a tavasz első napja, hanem a Down-szindróma világnapja is a mai, melynek jelképe a felemás zokni. A közösségi oldalán közé is tette, miszerint ma ő is más-más színűt visel. A posztban leírta, mire is utal ez, a dátum jelképes, mivel a Down-szindrómásoknak a 21-es kromoszómája triplázódik, tehát kettő helyett három van nekik. – Mivel a kromoszóma alakja egy zoknihoz hasonlít, ezért világszerte az emberek ezen a napon feltűnő felemás zoknit vesznek fel, ezzel mutatják ki, hogy elfogadják és támogatják a fogyatékkal élőket – fogalmazott a bejegyzésben. Majd a poszt végén megjegyezte: hidd el, a különbség kisebb, mint gondolnád!