Bár nem volt könnyű helyzetben a nyírségi település önkormányzata az elmúlt évek válságos kényszerhelyzetei miatt, nem torpant meg a fejlődés és a fejlesztés Nyíracsádon. Dr. Nagy János polgármester szerint a 2023-as év a visszafogott gazdálkodás, ugyanakkor a szorgalmas munka időszaka lesz. Minden bizonnyal nem lesz mentes bajoktól, nem lesz mentes anyagi gondoktól sem, de az eddig elért eredmények önmagukért beszélnek, s megmutatják, hogy a nehézségek ellenére valóban erős közösséggé vált a település.



– Eredményesen zártuk az elmúlt költségvetési évet, de nem fogunk unatkozni 2023-ban sem. Azt már most, az év elején tudjuk, hogy mozgalmas esztendő áll előttünk, hisz számos, nagyon fontos beruházásunk befejezés előtt áll. Magyarország Kormányának és a pályázati lehetőségeknek köszönhetően a folyamatban lévő beruházások mellett számos új, a lakosság életminőségét, komfortérzetét javító fejlesztés is megindul ebben az évben



– fogalmazott bizakodóan a polgármester.

Elmondta, hogy a település most talán az átadás előtt álló első bölcsődéjére lehet leginkább büszke. – Nemcsak munkahelyet teremtünk ezáltal, hanem lehetőséget biztosítunk az édesanyáknak, hogy visszamehessenek dolgozni, miközben gyermekeikről biztonságos körülmények között szakemberek gondoskodnak majd.

Fejlődést jelentő beruházások

A polgármester szerint a fejlődést, a haladást jelentő beruházásokról semmilyen körülmények között nem szabad lemondani, hiszen többek között ez az, ami előbbre visz egy települést. – A bölcsőde mellett hamarosan véget ér egy több éven át tartó, a szegregáció felszámolása érdekében megvalósult pályázat, melyben nemcsak sikeres programsorozatok szerepeltek, de a település vagyonát növelő épületek is létesültek, mint például a rendezvények lebonyolítására is alkalmas Csillagpont szolgáltatóház, létrejött két szolgáltató pont, és öt szociális bérlakás felújítása is megvalósulhatott a támogatásból. Ebben az évben ez különösen nagy szerepet kap majd, hiszen az éppen 50 évvel ezelőtt átadott művelődési házunk jelenleg nem fogadhat rendezvényeket és művészeti kiscsoportokat sem, hiszen ott szintén pályázati forrásból komplex energetikai felújítás kezdődik 96 millió forint támogatás segítségével – fogalmazott a falu első embere.

Dr,. Nagy János, Nyíracsád polgármestere

Forrás: Kedves Zilahi Enikő

Megtudtuk tőle, hogy a 15 éves tanyabuszt már sikerült is az év első hónapjában lecserélni, megújul az óvodai játszóudvar, valamint csaknem 30 millió forintból sikerül hamarosan felújítani a ravatalozó épületét, megerősíteni az előtető szerkezetét, valamint kialakítanak egy új urnafalat is.

Az útfelújítás sem marad el

– Az épületek felújítása és a rendezvények szervezése mellett nagyon fontos a településen lévő utak karbantartása, felújítása, lehetőség szerint újak építése. Talán ez az a terület, ami a legtöbb pénzt emészti fel. Ezért is vagyunk hálásak a kormánynak a segítő támogatásért. Több mint 84 millió forint támogatásból felújítjuk a Kassai úti kerékpárút egy részét, 89 millió forintot nyertünk belterületi utak, járdák felújítására, melyet ebben az évben a Kolozsvári utca egy szakaszának felújítására fordítunk.

A Rákóczi utca vége is aszfaltot kaphat

Forrás: Kedves Zilahi Enikő

– Nagyon fontos előrelépést jelent a település szélén, a Rákóczi utca végén élő lakosok számára az utca utolsó, jelenleg nagyon rossz állapotban lévő szakaszának aszfaltozása, valamint a külterületi utak felújítása részeként folytatódik a Zrínyi utca vége, Asszonyrész, valamint Buzita tanya-települések külterületi útszakaszainak szilárd burkolattal történő ellátása is – fejezte ki örömét a polgármester.

Arról is beszámolt, hogy az utakkal, épületekkel együtt elsősorban jövőt szeretnének építeni Nyíracsádon, ahol úgy érezzék az emberek, hogy jó ebben a faluban élni.

Az időseknek azért, mert megbecsülik őket, a fiataloknak pedig azért, mert Debrecen közelsége és a megfizethető ingatlanárak biztos jövőt teremthetnek számukra.

Kedves Zilahi Enikő