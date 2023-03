Új szakaszába lépett a polgárimesteri vezetés kommunikációja a kínai akkumulátorgyárral kapcsolatban – írja a Civil Fórum Debrecen Egyesület portálunkhoz is eljuttatott közleményében. Úgy vélik, a polgármesteri vezetés karbonsemleges ipari parkokat kíván létrehozni, illetve az élet minden területére kiterjedő „zöld átállást” hirdet. Mint írják, a szándékkal egyet lehetne érteni, csakhogy az időzítés és a várható eredmény inkább azt feltételezi, miszerint csak utólagos átszínezésről, ún. greenwashingról van szó. Az egyesület azt tartja problémásnak, hogy azt követően jelentették be a zöld programot, miután hatalmas környezetterhelő gyárak telepítéséről már féléve döntöttek, így megkésettnek tartják azt. Úgy vélik, a bejelentett zöld átállástól várt eredmények töredékei annak a környezeti terhelésnek, amelyet csak a CATL fog önmagában jelenteni a városnak.

A Civil Fórum szerint a történelem ismétli önmagát, újból elkezdődött Debrecen erőltetett iparosítása, mindenféle társadalmi egyeztetés és lakossági jóváhagyás nélkül, csak annyiban eltérő módon, hogy most a külföldi tőke lett ennek a hajtóereje.