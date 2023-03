A Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum már 2020 óta dolgozik egy közös projekten a Brüsszel melletti dilbeeki Regina Caeililyceum diákjaival. Az európai uniós SchoolFoodLab Erasmus+ projekt témája a fenntartható élelmiszergazdálkodás, az élelmiszerpazarlás csökkentése. A belga diákok 2022 tavaszán jártak Debrecenben, most pedig a Szent László diákjai tanáraik kíséretében látogattak egy hétre Brüsszelbe, adta hírül a Hajdúdorogi Főegyházmegye, amely beszámolót is közölt útról.

Az utazást komoly előkészítőmunka előzte meg: a diákok kihíváshetet tartottak, amikor mindenki maga döntötte el, hogy egy héten keresztül ő maga mit tesz az élelmiszerpazarlás ellen. Olyan recepteket állítottak össze, ahol az ökológiai lábnyom csökkentése volt az egyik fő szempont.

Az egyhetes program során betekintést nyerhettek az ottani iskolai életébe. Megosztották az eddig szerzett tapasztalatokat, kommunikációs szakemberekkel ismerkedtek meg, közösen gondolkodtak a projekt eredményeinek közlési formáiról. Meglátogattak egy önkéntesekkel működtetett közkonyhát is, ahol a zöldségeseknél megmaradt, de még használható anyagokból főznek a rászorult családoknak ingyenesen ebédet, a belga és magyar diákok aznap segédkeztek a főzésben. A debreceni diákok megtekintettek egy városi farmot is, ahol a város közepén, épületek tetején termelnek zöldségeket, gyümölcsöket, gombát, és emellett még halat is tenyésztenek.

Egy napot az Európai Unió székházában töltöttek, ahol egy parlamenti képviselővel a fenntarthatóság és az élelmiszertermelés problémájáról beszélt. A diákoknak lehetőségük volt kérdéseket feltenniük.

A magyar diákok a kötelező napi feladatok után családoknál szálltak meg. Vendéglátóik még búcsúbulit is tartottak nekik, ahol a vendéglátó szülőknek egy kiállítás keretében mutattuk be a program során keletkezett dokumentumokat.