Debrecenben, a Vágóhíd utcai felüljárón rutinszerűen gurulunk át mindennap. Ám ha figyelmesek vagyunk, a kopasz fák árnyékában, az út mellett, a Budai Ézsaiás utca felől egy kápolnát vehetünk észre. Egy fehér, letisztult, nem tolakodó, kisebb dombon álló temetőkápolna az. Körötte síremlékek; több is a földbe borulva, egyik-másik pedig kimagasodva várja, hogy valaki észrevegye.

Forrás: Czinege Melinda

A kapun belépve szívfacsaró érzés fogott el bennünket: egy elhagyatott temető, ahol csak a földből kibújó sárga virágok emlékeznek az elhunytakra. A sírokon a felirat már alig látszik. Többnyire kopottasak, olvashatatlanok, viszont némelyeken kivehető még az írás. Megtaláltuk egy királyi főtanácsos sírhelyét is a temetőkápolna tövében, ráadásul láthattuk, hogy nemcsak a kerítésen belül vannak még sírok, hanem azon kívül is.

Forrás: Czinege Melinda

Papp József helytörténet-kutatóval visszautaztunk az időben, egészen 1716-ig. – Azon év szeptemberében mérték ki a Szent Anna és Varga utcák sarkán a templomhelyet, amelyet a város át is adott a katolikus egyház képviselői részére. A katolikusok temetőjét 1717-ben a szintén városi tulajdonú földön jelölték ki, a Boldogfalva ősi temetője mögé, a Homokkert keleti oldala mellé, a Diószegi országút két ága, a mai Vágóhíd és Budai Ézsaiás utcák között – tájoltuk be először a helyszínt Papp Józseffel.

Mint megtudtuk, 1777-ben a nagyjából a mai Attila tértől mintegy 850 méterre volt a 3 holdnyi területű temető. A helytörténész úgy fogalmazott, Debrecenben az 1841-ben létesült zsidó temető létrejöttéig ez a temető volt az egyetlen nem református temető. A debreceni katolikus lakosságon túl ide temetkeztek az itt állomásozó nem protestáns katonák és hozzátartozóik.

A kerítésen is van mit nézni

A kis dombon magasodó hófehér temetőkápolnán felfedezhető az idő vasfoga: repedések vezetnek végig az épület oldalán, néhol látszik a vörös tégla porladása.

Forrás: Czinege Melinda

Az épületet a temető legmagasabb pontjára gróf Kállay János, a Tiszántúli Kerületi Tábla elnöke a saját családja részére építtette 1774-ben, „provinciális barokk” stílusban. – A közönséges katolikus sírokat eredetileg egyszerű fakereszttel jelölték. Az idő múlásával azok elkorhadtak, besüppedtek, elenyésztek, és a sírhantok is eltűntek. A ma még látható síremlékek a gazdagabb családok olyan temetkezési helyei, amelyeket tartós anyagú síremlékkel láttak el. Nagy valószínűséggel ott, a régi temető közepe táján a legelőször létesült, de a 19. század közepére már régen felhagyott sírokra temetkeztek azok a családok, akik jelesebb helyen akarták nyughelyüket kialakítani – mutatott rá Papp József. Hozzátette, nem csak a római katolikusok temetőhelye volt, ide kerültek a görögkatolikusok, sőt a vegyes házasságok miatt más felekezetek tagjai is.

A katolikus temetőt éppúgy, mint a város valamennyi református temetőjét 1932-ben, a Köztemető megnyitásakor bezárták. Aki megtehette, exhumáltatta a hozzátartozóit, és újratemettette a Köztemetőben.

A műemlék temetőkápolnát először 1965-ben újították fel egyfajta kőtári célra, a megmaradt értékesebb síremlékek elhelyezésére, és körülötte leválasztottak egy temetőrészt, amit körbe is kerítettek. – A sírok darabszáma nem ismert. Nem csak most, régen sem volt pontos nyilvántartás. A volt temetőcsősz lakása is kívül van, sőt még a régi temető sarkát lemetsző vasút mellett is van elhagyott sírbolt – ismertette.