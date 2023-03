Forgalmas, nyüzsgő volt hétfő kora délután Báránd központja, de nem csak a 42-es főúton áthaladó román kamionok miatt: több beruházás is kivitelezés alatt van a településen. Kovács Miklós polgármester közösségi oldalán szinte napi rendszerességgel számol be arról, hogyan alakul az önkormányzat egy-egy projektje, így nem csak a Magyar Államkincstár pályázatok ellenőrzéséért felelős osztálya, de mi is nyomon követhetjük, milyen dinamikusan fejlődik a település. Ezért is döntöttünk úgy, hogy ellátogatunk a 2 ezer 400 lelkes községbe.

Utunk elsőként a polgármesteri hivatalba vezetett, ahol a településvezető fogadott minket. Mint elmondta, jelenleg három nagyobb beruházásuk van folyamatban, melyekből kettő még ebben a hónapban elkészülhet.

A legnagyobb ezek közül a belvíz-elvezető rendszerünk rekonstrukciója. Mintegy nettó 139 millió forintot fordítunk 3,3 kilométernyi csatornaszakasz korszerűsítésére egy átemelő építésével

– részletezte Kovács Miklós. A projekt még a 2010-2011-es belvizes időszak miatt került be a fejlesztési tervek közé és az Arany János, Bajcsy-Zsilinszky, Hunyadi, Szabadság és a Vasút utcákat érinti. Várhatóan nyár közepére elkészül.

Előrehaladottabb állapotban vannak a piac, valamint a közfoglalkoztató és játszóház fejlesztései. Mindkettő befejeződhet még ebben a hónapban. Előbbire a Vidékfejlesztési Programban nyert támogatásból mintegy 100 millió forintot fordít az önkormányzat. Egy teljesen új, félig nyitott, energetikailag korszerű épület épül a Közigazgatási Központ mögötti területen.

A modern piacépület mellett közösségi tér lesz színpaddal

Ottjártunkkor épp a hozzá tartozó közösségi tér térkövezését végezték a szakemberek. Kovács Miklóstól pedig megtudtuk, az épületben helyet kapnak mosdók (mozgáskorlátozottak számára is), illetve egy 40 négyzetméteres üzlethelyiség. A tetőre már felkerültek a napelemek. A téren pedig lesz egy mobilszínpad is, így nem csak a helyi termelők és vásárlóik, hanem közösségi programok számára is kiváló hely lesz a község központjában. A biztonságérzetet térfigyelő kamerák növelik majd.

A piacbejárást követően átsétáltunk a településen áthaladó 42-es főút másik oldalára, a régi művelődési ház épületéhez, amelynek felújítása az utolsó fázisában van. A „régi” jelzőt itt el is hagyhatjuk, ugyanis hőszigetelést kapott az épület, cserélték a nyílászáróit és korszerűsítették a villamos- és fűtésrendszerét. – Energetikai korszerűsítésre nyertünk 49 millió forint vissza nem térítendő támogatást. Az épület egyik helyiségében kap helyet a varrodánk, míg a másikban egy játszóházat alakítunk ki – foglalta össze a polgármester.

A közfoglalkoztatási program keretében működő varrodában egyebek mellett munkaruházatot készítenek, melynek értékesítéséből jelentős bevétele van az önkormányzatnak, még a Dunántúlról is érkezett hozzájuk megrendelés.

Varroda és játszóház lesz az egykori művelődési házból

Szinte el is keltek az iparterületek

Az előbbi három kivitelezés befejeztével azonban nem áll meg a munka, hiszen további három pályázat fordulhat idén a megvalósítás látványos szakaszába. Mintegy 276 millió forintból kap makadámút burkolatot több külterületi szakasz; a projekt közbeszerzésének kiírása előtt áll az önkormányzat. Reményeik szerint nyáron elkészül a majdani kivitelező. Emellett egy fontos belterületi út, az Arany János út kap majd aszfaltot, ennek épp a terveit engedélyeztetik.

Gyakorlatilag ez egy belső elvezető útként funkcionálhat majd, melyet a helyi lakosok tudnak használni a 42-es helyett. Bízom benne, a nyáron elkezdhetjük a kivitelezését

– mondta a polgármester.

Báránd jelenlegi, egy hektáros iparterületén hét vállalkozás működik, amivel be az be is telt. Ezért is pályázott, majd nyert mintegy 250 millió forint uniós támogatást az önkormányzat, amelyből további másfél hektárral bővítik a területet. Kovács Miklós elmondta, a tervek szerint a szükséges infrastruktúra mellett két csarnoképületet is felhúznak itt.

– A debreceni nagyberuházásoknak köszönhetően vannak olyan beszállítói cégek, akik folyamatosan érdeklődnek az iparterületeink iránt. Egyelőre úgy néz ki, hogy a tervezett hét területünkből hat már elkelt – tette hozzá.

A meglévő ipari park már betelt, az újabb másfél hektár kialakítása vált szükségessé

A beruházások bejárását követően kicsit még elidőztünk a település központjában. Kora délután lévén sokan még a munkahelyükön vagy iskolában tartózkodtak, így nem sok emberrel találkoztunk az utcán, pedig kellemes, meleg tavaszi idő volt. A zöldséges üzletből kilépő Katona János mosolyogva fogadott bennünket, amikor odaléptünk hozzá. Egy közeli házra mutatva elmondta, hogy tősgyökeres bárándi, itt nőtt fel, sőt még az apja és a nagyapja is a nagy-sárréti településen született. – Egy helyi cégnél dolgoztam a mezőgazdaságban. Örülök, hogy ilyen szépen fejlődik Báránd – fogalmazott.

Bendéné Mozsár Ilona jókedvét sem törtük meg azzal, hogy a községről kérdeztük. Szeret ott élni, örül neki, hogy megújulnak a közintézmények, közterek, jól gazdálkodik az önkormányzat.

– Kellett már ez az új piac, mert eddig a parkolóban tudtak csak kipakolni az árusok. Akinek nem volt sátor a standja felett, az esős időben könnyen elázhatott – mondta, majd hozzátette: harmincöt éve él Bárándon, egyetlen hátrányként a 42-es kamionforgalmát tudja említeni.

Bekecs Sándor