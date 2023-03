Egy korábbi, országos elnökségi ülésen hangzott el ez a jó példa. Azaz, hogy a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület minden hónapban egy baráti hangvételű, de szakmai témájú összejövetelt tart, amelyen találkoznak egymással és a helyi rendőrség képviselőivel abból a célból, hogy megosszák a közelmúlt tapasztalatait és összehangoltan készüljenek a közeljövő feladataira.

A „know-how”-ról, azaz a jó gyakorlat működéséről és tapasztalatairól kérdeztük a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület elnökét, Nemes Gyulát.

– A törvényben megfogalmazott céloknak megfelelően kiemelt feladatunknak tekintjük a Hajdúszoboszló közigazgatási területén élő emberek, vagyonvédelmének biztosítását, bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági, természet- és környezetvédelmi feladatok ellátását, valamint az egyesületünk működési területén közbiztonsági, bűnmegelőzési célú figyelő, illetve közterületi járőr- és jelzőőri szolgálat működtetését – vázolja fel alaptevékenységüket a jelenleg 38 tagot számláló szervezet vezetője.

Tizenhárom éve töretlenül

– A társszervekkel a kapcsolattartást, az információátadást nagyon fontosnak tartjuk, ennek apropóján minden hónapban, annak is az első csütörtökén 18 órától irodánkban szakmai polgárőrgyűlést tartunk immár 13 éve. A gyűlésen részt vesznek egyesületünk tagjai, valamint a rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője vagy az ő helyettese – említi a jó példát.

A rendőrség részéről tájékoztatást kapunk a Hajdúszoboszlói járásban történt kiemelt szabálysértésekről, bűncselekményekről, közlekedési balesetekről. Felhívják figyelmünket, hogy a soron következő hónapban a szolgálatellátáskor mire figyeljünk oda a közterületeken, illetve a külterületeken

– reflektál arra, hogy mik hangzanak el ezen ankétokon.

– A rendőrkapitánysággal az együttműködésünk továbbra is jó. Ha lakossági bejelentést kapunk kiemelt szabálysértésről vagy bűncselekményről, azt továbbítjuk az illetékes hatóságnak telefonon, e-mailben, illetve – ha nem sürgős az eset – a szokásos havi gyűlésünkön a rendőrkapitányság jelen lévő munkatársának. Ezen bejelentések inkább vagyon ellen irányuló észrevételek szoktak lenni – ecseteli a részükről bejáratott kommunikációs csatornák használatát Nemes Gyula.

Elmondta azt is, hogy bevezették a heti egy alkalmas lakossági ügyfélfogadást, amelyen továbbra is várják az itt élők bejelentését, észrevételét, segítve ezzel a rendőrség és más hatóságok munkáját. Minden hét hétfőjén az irodájukban 16 és 17 óra között fogadják ezeket a bejelentéseket, észrevételeket. Ezen túlmenően havi találkozójukon szakmai továbbképzéseket is megtartanak minden szükséges alkalommal, figyelemmel a jogszabályi változásokra. A kiváló szakmai együttműködés révén ebben mindig partnerük a helyi rendőrkapitányság vezetősége.

A továbbképzések eredményeként a polgárőrtörvényt és a szolgálati szabályzatot minden polgárőrünk tudja, azokból sikeres vizsgával rendelkezik, azt a gyakorlatban szakszerűen és kulturáltan tudja alkalmazni

– ismerteti polgárőrtársai felkészültségi fokát vezetőjük.

– Úgy gondoljuk, hogy a hathatós bűnmegelőzés a rendőrség, a polgárőrség, az önkormányzat hármas pillérre támaszkodik, ezért ennek a három szervezetnek szorosan együtt kell dolgoznia. Egyesületünk további működésének újabb bátorítást ad az a tény, hogy városi és országos szinten szükség van továbbra is az önkéntes munkára. Végezetül kívánjuk valamennyi egyesületnek, hogy továbbra is példásan és nagy szakmaisággal folytassa az önkéntes munkáját. „Az élet egyik legszebb jutalma, hogy miközben az ember másokon segít, egyben önmagán is segít” – summázza Ralph Waldo Emerson gondolataival a sikeres polgárőrmunka alapját Nemes Gyula elnök.

Jubileum és elismerés A Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 1992. március 6-án alakult, így jubileumi év volt számunkra a tavalyi. A 30. évfordulóra díszes emléklapot adtak ki, amelyet azok kaphattak, akik az elmúlt három évtizedben aktívan hozzájárultak az egyesület sikeres működéséhez. Azt, hogy már korábban is jól végezték munkájukat, jól érzékelteti, hogy a 20., szintén jubileumi évükben szakmai munkájuk elismeréseként kiérdemelték a 2012. évben a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által adományozott „Hajdúszoboszló Városért” díjat is, amely az egyik legmagasabb elismerést az európai hírű fürdővárosban.



Marján László